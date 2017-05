El ciclista costarricense metió presión al estar en la fuga

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Tom Dumoulin, líder del Giro: 'No nos asustaron Andrey Amador y los ciclistas del Astana'

Deportes Tom Dumoulin, líder del Giro: 'No nos asustaron Andrey Amador y los ciclistas del Astana'

Así a como una vez lideró la Vuelta a España y sostuvo la camisa roja hasta que pudo, el holandés Tom Dumoulin (Sunweb) sabía que luego de la contrarreloj descomunal que hizo, comenzaría todo un castigo en carretera para él.

Sin embargo, la satisfacción de portar la maglia rosa (camisa rosada) de líder general puede más y este miércoles superó la primera batalla.

Entre los hombres que presionaban más estaban el costarricense Andrey Amador (Movistar Team) y el estonio Tanel Kangert (Astana).

LEA: Andrey Amador subió al sexto puesto de la general en el Giro tras un día en fuga

Incluso, el tico llegó a ser líder transitorio pero Dumoulin sentía que todo estaba bajo control.

"No nos asustaron Amador y los ciclistas del Astana", afirmó el líder general, quien asegura que él y sus hombres reaccionaron con inteligencia al detectar que les preparaban una emboscada.

"Nosotros esperábamos una pelea dura y lo fue; solamente puedo agradecerle a mi equipo, porque hicieron un trabajo formidable", citó Dumoulin.

Para él fue favorable cuando los peones de Bauke Mollema (Trek) y Thibaut Pinot (FDJ) sí se sintieron amenazados y comenzaron a acortar distancias, porque no querían que el tico los desplazara.

Andrey Amador: 'La posición estratégica del equipo es buena'

"Nosotros íbamos a nuestro ritmo. Sabíamos que otros equipos estaban pegados detrás de ellos, así que nunca consideramos perder la camiseta rosa. Fue un excelente trabajo de equipo y estamos contentos".

La jornada de 161 kilómetros entre Firenze y Bagno di Romagna podría calificarse como una locura entretenida, porque es de las pocas jornadas en las que se rompió la monotonía.

Pero las condiciones obligaban a hacerlo así, a desgastar a los rivales, pensando también en la alta montaña de la última semana.

"La etapa se llevó a cabo tal y como esperábamos Hubo mucha pelea en la primera subida, muchos corredores querían ir en cabeza, pero nos mantuvimos quietos. Laurens ten Dam estaba en la fuga, me sentía protegido. La ventaja en la general me tranquiliza, tengo más soluciones disponibles", confesó Dumoulin.

Y agregó: "Son mis oponentes los que tenían que moverse y recuperar segundos en las etapas de montaña. La presión es más de ellos que mía".

Para él, lo mejor es disfrutar la prenda rosada en este momento e ir en el día a día, defendiéndose, aunque no puede omitir pensar en las jornadas más duras, en las que hasta los más fuertes aprietan los dientes.

"No conozco todas las subidas que faltan a Milán. Conozco el Mortirolo y el Stelvio, hice un campo de entrenamiento en Livigno en 2015. Las otras subidas las he visto en el vídeo, pero no tengo miedo", recalcó el líder general del Giro.

Así a como Dumoulin saca pecho, el jefe de filas de Movistar Team, Nairo Quintana, también defiende sus intereses.

El colombiano admite que el holandés se vio bien, pero es optimista.

"No se han visto tantas debilidades en los rivales, pero seguramente todos estos puertos de montaña irán debilitando a unos y a otros", indicó Quintana.

El cafetero es segundo en la general, a 2:23 de Dumoulin y se siente más acuerpado, en vista de que Amador ganó terreno y ahora es sexto en la tabla acumulada, a 3:05.

"Seguimos mirando hacia adelante, viendo qué estrategia tomamos y aprovechando cada momento. Con Andrey hoy hemos ganado cerca de dos minutos y por ello vamos mejorando la situación poco a poco", citó Quintana.

Clasificaciones

Etapa 11

1. Omar Fraile (DDD) 4:23:14

2. Rui Costa (UAE) m.t.

3. Pierre Rolland (CDT) m.t.

4. Tanel Kangert (AST) m.t.

5. Giovanni Visconti (TBM) m.t.

6. Ben Hermans (BMC) m.t.

7. Dario Cataldo (AST) m.t.

8. Simone Petilli (UAE) m.t.

9. Maxime Monfort (LTS) a 3 seg.

10. Laurens de Plus (QST) m.t.

11. Andrey Amador (MOV) m.t.

12. Hubert Dupont (ALM) m.t.

13. Rubén Plaza (ORS) a 1:37

19. Tom Dumoulin (SUB) m.t.

20. Nairo Quintana (MOV) m.t.

21. Winner Anacona (MOV) m.t.

22. Vincenzo Nibali (TBM) m.t.

186. Ivan Savitskiy (GAZ) a 31:03

General

1. Tom Dumoulin (SUN) 47:22:07

2. Nairo Quintana (MOV) a 2:23

3. Bauke Mollema (Trek) a 2:38

4. Thibaut Pinot (FDJ) a 2:40

5. Vincenzo Nibali (TBM) a 2:47

6. Andrey Amador (MOV) a 3:05

7. Bob Jungels (QST) a 3:56

8. Tanel Kangert (AST) a 3:59

9 Domenico Pozzovivo (ALM) 4:05

10. Ilnur Zakarin (KAT) a 4:17

11. Dario Cataldo (AST) a 5:19

12. Steven Kruijswijk (TLJ) a 6:07

13. Davide Formolo (CDT) a 6:19

14. Geraint Thomas (Sky) a 6:21

15. Rui Costa (UAE) a 6:29

186. Giuseppe Fonzi (WIL) a 2:29:17











Comparta este artículo Deportes Tom Dumoulin, líder del Giro: 'No nos asustaron Andrey Amador y los ciclistas del Astana' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Tom Dumoulin, líder del Giro: 'No nos asustaron Andrey Amador y los ciclistas del Astana' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.