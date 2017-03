Boxeadora Yokasta Valle volverá al escenario donde salió campeona

Boxeo

La boxeadora Yokasta Valle volverá este viernes al escenario donde se proclamó campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría Átomo (102 libras), en diciembre pasado.

Valle volverá a pelear en el Parque Central en San José cuando enfrente a la panameña Yaditza Pérez, en un combate eliminatorio de las 105 libras en busca de un nuevo título mundial.

La reyerta que escenificarán Valle y Pérez, pactada a 10 asaltos, será el plato principal de la cartelera que empezará a las 3 p. m. y que tendrá cuatro duelos más en la categoría masculina.

La importancia de la pelea para Valle es que, de salir victoriosa, podrá optar por el cetro de las 105 libras de la FIB en 120 días, ante una asiática, ya sea coreana o japonesa, según determine el órgano planetario.

"Me he preparado muy bien porque sé que es una rival de experiencia. A mí me encantan los retos, quiero pelear con las mejores y deseo seguir subiendo mi nivel. Obviamente cada pelea es un reto, yo no subestimo a nadie y la verdad confío en el trabajo que realizamos con mi entrenador Marco Delgado", expresó Valle.

La pugilista costarricense no esconde su emoción de volver a combatir en el Parque Central, donde salió campeona del mundo.

"Me motiva aún más el saber que voy a tener el apoyo del público. Van a ver una Yokasta más fajadora que va a tirar bastantes golpes, porque deseamos sorprender a mi rival tirando bastantes golpes e intentaremos hacerle daño", agregó la boxeadora costarricense.

Por su parte, la panameña Yaditza Pérez no se inmutó por el título de la nacional y anunció que irá por la victoria.

"Va ser una guerra, soy una boxeadora fuerte, aguerrida. Es una pelea por eliminatoria de título mundial, es la oportunidad que estábamos esperando y no la vamos a desaprovechar", comentó la canalera, quien suma 20 combates, de los cuales ganó nueve un empate y 10 derrotas.

Pérez agregó que sabe adaptarse a cualquier estilo, pues se enfrentó a pugilistas rápidas, de pegada y fajadoras, por lo que espera dar un buen espectáculo.

Otro que subirá al ring es el ramonense y campeón Interncontinental de la FIB Francisco Fonseca, quien se medirá con el nicaragüense Eliécer Lanzas, en las 135 libras.

Fonseca recordó que su primer combate profesional fue precisamente en el Parque Central de San José, ante el nicaragüense Eduardo Urbina, el cual terminó en empate, por lo que tiene la espinita de ganar en el escenario josefino por primera vez.

"Mi expectativa es hacer una buena pelea, tomarlo como un buen fogueo para defender mi título la próxima vez que suba al cuadrilátero. Deseo salir limpio, dar espectáculo y que la gente disfrute. Nos hemos preparados para pelear hasta 12 rounds, por lo que confío en que la gente llegue a apoyarnos", expresó Fonseca.

Los otros enfrentamientos serán entre el tico Cristian Coronado, quien se enfrentará al pinolero Abraham Irías en las 130 libras, mientras en las 135 libras, Yerel Siezar peleará contra el nicaragüense Miguel Corea y el también ramonense Freddy Fonseca se las verá con Moisés Castro de Nicaragua.











