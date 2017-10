Hanna Gabriel: 'No siento que se le haya robado la pelea; el boxeo también se trata de inteligencia'

¿Cómo evaluar el proceso de round a round de la pelea?

Tengo que ver la pelea, después que me noqueó, me levanté y me dije 'tengo que trabajar, tengo que trabajar' y de pronto me vi en el noveno round, sentí que pasó rapidísimo todo. Cuesta un poco enfocarse, pero tengo una esquina demasiado buena con mi esposo (Bryan Vásquez) y mi entrenador Pedro González, quienes siempre me dieron indicaciones. Me repetían: "Tranquila, respira, control". Gracias a esas palabras uno recuerda cuál era la estrategia, más que había tanta ansiedad en las dos por matarnos, pero me siento orgullosa. Nunca opino de mis peleas sin verla antes, pues me veo más errores que cosas buenas, pero recuerdo diciendo a Bryan que estaba haciendo un buen trabajo y eso dice mucho.

¿Cuál fue el análisis previo de la pelea?

Nosotros en todo momento estuvimos trabajando. Sabíamos que ella es fortísima y le gusta el choque. En un inicio yo también quería el choque, pero el boxeo también se trata de inteligencia. Nos dimos cuenta que mi capacidad de asimilación no es tan alta, ya que me botó, pero estaba bien preparada y me pude recuperar. Creo que todos sabíamos que no iba a ser fácil, que iba a ser una guerra y ella iba a ir con todo. Cuando me botaron logré mantener la calma, no es fácil levantarse y sentir por unos minutos todo perdido, pero definitivamente tengo que agradecerle a Dios porque en todo momento siempre me dio un don muy grande de lucha y eso quedó demostrado.

¿Caer en el segundo asalto la desconcentró, la sacó de la pelea?

Posiblemente, lo que pasa es que uno entrena y en la pelea trata de poner en práctica todo lo que aprendió, que tal vez con el público, la adrenalina y el mirar a tu oponente a los ojos hacen que uno quiera matarse con la rival y quizás por esa razón me desordené; sin embargo, al final pude controlarlo a través de la pelea, pero repito, tendría que ver la pelea para decirte.

¿Cuándo cayó en el segundo round sintió que todo estaba perdido?

Cuando caí me levanté decidida porque eso no era lo que debía pasar. Quizás mucha gente no entienda que es recibir un golpe y te mande a la lona un rato, pero por una décima de segundo uno siente un temor muy grande y es importante sobrepasar ese temor. En ese momento la preparación es clava para ver qué tan rápido puede recuperarse de un golpe que te cause eso, por lo que demostramos que estábamos bien preparados y un golpe como ese puede pasar en cualquier día, en cualquier momento. Un tontazo sucede en cualquier segundo, pero el hecho de poderse levantar y recobrarse tiene que ver con una preparación bien hecha.

¿Dónde radicó la diferencia esta vez?

Cuando yo la enfrenté la primera vez, mentalmente no estaba para pelear y siempre dije que ella lo hizo bien esa noche, pero ella no es mejor que yo y para mí era importante demostrarlo. Ella es una excelente boxeadora, es muy fuerte, pero yo creo que tengo más recursos. Es cierto que no tuve una carrera olímpica y me ha costado aprender durante mi carrera profesional, donde constantemente me están corrigiendo. Yo quería demostrar que era superior técnicamente.

¿A la vista de mucha gente parecía que Oxandia Castillo fue superior e incluso la diferencia en las tarjetas (97-92, 96-93, 96-93) a su favor fue demasiada?

En todo momento la estrategia fue que cada vez que ella tirara sus golpes, íbamos a dar un paso atrás. Dudo que haya perdido tantos rounds porque siempre fui más precisa, más efectiva, busqué los espacios y ella estuvo siempre tratando de contragolpearme, pero hay un tema. La gente cree que una pelea buena es entrar a un ring y darse en el centro a ver cuánto aguanta el uno o el otro, pero el boxeo es mucho más, se trata de caminar, de buscar los espacios, de mantener las distancias de realizar fintas, de un montón de cosas y eso lo hicimos bastante.

Oxandia Castillo en la conferencia de prensa aseguró que le robaron la pelea y desea la revancha.

No siento que se le haya robado la pelea. Vamos a ver la pelea, pero lo dudo mucho que se robara la pelea. El boxeo es mucho más que cuántos golpes se traga uno y la realidad es que pude controlarla bastante, la pude frustrar, la pude trabajar y todo eso cuenta en el boxeo y hoy (viernes) contó mucho. ¿No sé si la gente la querrá ver una tercera pelea? Pero si la gente la quiere ve no habría ningún problema, miedo no le tengo y que sea lo que Dios quiera.

¿Qué opina del desarrollo boxístico de Oxandia Castillo?

La vi trabajando bien. Desde la primera vez que peleamos, apenas vi ese combate un par de veces. El trabajo de analizar, lo que Oxandia había avanzado, fue labor de mi entrenador Pedro González, yo siempre me encargué de poner atención al trabajo y la estrategia que nosotros creíamos que nos iba a llevar a la a victoria.

¿Cómo califica el apoyo del público?

El público fue maravilloso, espero que disfrutaran la pelea, que se hayan divertido y la sufrieron, pero al final esas son la buenas peleas donde la gente siente esa adrenalina y todo eso es maravilloso.