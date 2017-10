Boxeadora Oxandia Castillo le lanzó los primeros 'jabs' a Hanna Gabriel

San Antonio de Belén. La boxeadora dominicana Oxandia La Loba Castillo no tuvo reparos en asegurar que el combate de revancha ante Hanna Gabriel, este viernes 13 de octubre en el Gimnasio Nacional a las 6 p. m., concluirá de la misma manera que el primero: con una derrota para la tica.

Castillo y Gabriel tuvieron este miércoles el primer cara a cara para el combate de revancha, luego de que el 1.° de marzo del 2013 la caribeña le infringió la única derrota a la costarricense en su carrera y, de paso, le arrebató el cetro de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cual recuperó el 20 de diciembre del 2014 al vencer a la mexicana Paty Elegante Ramírez.

Hanna, por su parte, no se impresionó por las amenazas de su rival, consciente de que las palabras, una vez que se suban al cuadrilátero, no servirán de nada, pues ganará la mejor.

La pugilista nacional expondrá sus cetros en las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante una Loba hambrienta, quien asegura que no volverá a su país con las manos vacías.

"Esta pelea para mí es muy importante, venía buscándola hace tiempo porque no me gusta lo que ella (Gabriel) dice. Habla que se quiere sacar la espinita, pero se la voy a clavar aún más adentro porque no me voy a llevar un título, sino los dos. En total le voy a ganar tres", confesó Castillo.

Con 22 años, la dominicana dice que es una mejor boxeadora, con más experiencia, con más recursos, por lo que está segura de poder sacar la victoria una vez más.

"Cuando vine la primera vez era una niña (tenía 18 años) y desde entonces trabajamos mucha mi fuerza natural, la velocidad y estoy mejor preparada. Siempre quise volver a pelear con ella, pero nunca nos dieron respuesta de una posible revancha. Ahora que se dio, tenemos que aprovecharla", indicó Castillo.

Pese a las amenazas, Hanna mantiene la confianza de hacer una buena pelea y dejarse la victoria, gracias al trabajo que viene realizando con su esposo Bryan Tiquito Vásquez y su entrenador Pedro González.

"A mí no me inmutan las amenazas o las ofensas. En la etapa en que estoy, mi actitud es diferente. Yo no necesito probarle nada a nadie. Quiero seguir escribiendo mi historia sin necesidad de ofender o ridiculizar a alguien. Es claro que en el ring son dos peleadores y solo gana el mejor, por lo que esperamos hacer una buena pelea", indicó Gabriel.

La tica manifestó que sus deseos son: mantener sus dos coronas y realizar un combate del que los aficionados salgan satisfechos.

"El ganador de una pelea como esta la determinará la inteligencia de la esquina, así como qué tan ágil sea el boxeador para apegarse a la estrategia. Hemos entrenado fuerte, queremos dar una buena pelea, pero para dar una buena pelea hay que sufrir en los entrenamientos y en el cuadrilátero. Espero dar una buena pelea", puntualizó Hanna.

Las boleterías en el Gimnasio Nacional se abrirán este viernes a las 5 p. m. y las entradas van desde los ¢6.000 a los ¢15.000. En sector de general, los niños acompañados de un adulto ingresan gratis. La velada se inicia a las 6 p. m. con combates de la Selección Nacional de Boxeo que se prepara para los Juegos Centroamericanos de Managua 2017. Gabriel y Castillo subirán al cuaxdrilátero a eso de las 9 p. m.

Además en el evento se estarán recolectando víveres para los daminificados de la tormeta tropical Nate y se venderán camisetas para el mismo fin, según dispuso Hanna Gabriel.