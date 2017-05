Roland Garros rechaza invitar a María Sharapova al torneo 2017

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

París.

La estrella rusa Maria Sharapova no participará en Roland Garros por segundo año consecutivo, después de que la organización del torneo francés haya denegado concederle una invitación tras su vuelta a las canchas una vez cumplida la sanción de 15 meses por dopaje.

La noticia se conoció poco antes de que la Zarina, de 30 años, dispute contra la croata Mirjana Lucic-Baroni, su segundo partido en el Torneo de Roma, cuya organización sí le otorgó una invitación (wild card).

No ha sido el caso de la Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora de Roland Garros, que decidió no concederle una invitación para participar en el mayor torneo anual sobre tierra batida y que se disputará en París del 28 de mayo al 11 de junio, privando así a Sharapova de su único medio para poder jugar en la capital francesa.

La exnúmero uno mundial (actual 211) regresó al circuito a finales de abril tras 15 meses de suspensión por dopaje, pero se perderá por segundo año consecutivo la gran cita anual sobre arcilla, una prueba que ganó en dos ocasiones (2012 y 2014).

"No puedo privarle de los títulos logrados, pero hoy no puedo acordarle la invitación solicitada. Los títulos ganados aquí los conquistó dentro de las reglas y sin deber nada a nadie (...) Si existen invitaciones para regresos tras lesiones, no existen en cambio para regresos después de una sanción por dopaje. Le corresponde a ella reconquistar sus títulos", explicó el presidente de la FFT, Bernard Giudicelli, en Facebook Live.

Sharapova no está suficientemente bien clasificada en la AFP para disputar la fase previa, por lo que la única posibilidad de participar en Roland Garros era a través de una invitación; no obstante, la FFT ya había mostrado sus reticencias a concederle una wild card.

"La integridad es uno de nuestros compromisos fuertes. No podemos decidir, por un lado, aumentar los donativos al fondo de lucha contra el dopaje y por el otro... (invitarle)", había dicho en marzo el presidente de la FFT.

"Conozco la dimensión mediática de Maria y mido las expectativas del público y de los patrocinadores, pero en toda conciencia no me parecía posible ir más allá de la aplicación estricta del código mundial antidopaje y de las reglas que prevé", se justificó este martes.

El Código Mundial Antidopaje no tiene ninguna norma en materia de wild cards y únicamente son los organizadores de las pruebas los que tienen la facultad de concederlas.

La presencia de Sharapova en Stuttgart y Madrid provocó muchas críticas este las propias jugadoras del circuito femenino.

"Es un torneo alemán, hay jugadoras alemanas que deberían tener una invitación", se quejó la actual número 1 mundial Angelique Kerber antes de la prueba en Stuttgart, donde regresó la rusa tras su sanción y alcanzó las semifinales, que perdió ante la francesa Kristina Mladenovic.

"Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero, al mismo tiempo, encuentro que un jugador suspendido por dopaje debería volver a empezar desde cero y ganarse su regreso, es diferente a una lesión", criticó por su parte la danesa Caroline Wozniacki.

La opinión de las jugadoras "es el último de mis problemas", respondió Sharapova.

La negativa de la FFT podría tener una repercusión en la participación de Sharapova en el próximo Wimbledon. "Tenemos un ojo puesto en los Internacionales de Francia", dijo recientemente el presidente del All England Club, Philip Brook, que se pronunciará el 20 de junio sobre la concesión o no de una invitación a la tenista rusa.

En enero de 2016, durante el Abierto de Australia, la rusa dio positivo por meldonium, un producto que había entrado en la lista de sustancias dopantes el 1.° de enero de ese año.

La Federación Internacional sancionó a Sharapova con dos años, aunque el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) redujo el castigo a 15 meses.