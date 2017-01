Paul Chaplet, golfista de Costa Rica: 'Quiero ser profesional en cuatro años'

Jugará con la Universidad de Arizona State

El joven golfista costarricense Paul Chaplet tiene sus objetivos bien claros. A partir de este año jugará para la Universidad de Arizona y espera ser un profesional en este deporte dentro de cuatro años.

¿Cómo empezó Paul Chapelt en el golf?

Nací acá en Costa Rica y he vivido en Escazú casi toda mi vida. Empecé en el golf gracias a mi hermana y a mi mamá, que fueron las primeras de la familia en jugar este deporte.

"Después empecé a tomármelo más en serio, unos tres años después de empezar a jugar, y nunca pensé que iba a subir el nivel tan rápido en tan poco tiempo. Es increíble el hecho de haber jugado el Masters (de Augusta, Estados Unidos), es un honor haber sido el primer centroamericano en este torneo y espero que eso marque a los jóvenes que vienen detrás mío para pensar que sí se puede, sin importar el tamaño del país o la cantidad de golfistas que hay".

¿Por qué juega golf?

Yo antes del golf jugaba fútbol y me gustaba, lo hacía bien de delantero, estuve en las juveniles del Saprissa, pero cuando empecé a jugar golf vi que era más individual y que no necesitaba que los compañeros jugaran bien, sino que solo dependía de una persona. El hecho es que yo controlo cómo quiero mejorar y no dependo de nadie; por eso escogí el golf.

¿A cuál edad empezó a jugar golf?

Desde los 10 años. Yo empecé y no era en serio, pero después comencé a jugar muy bien a una temprana edad. Un profesor de golf, que se llama Starling Castillo, fue quien me metió en el primer torneo, el cual jugué con 11 años y quedé de tercero.

"De ahí decidí que quería ser mejor y fui jugando torneos de distintas categorías hasta llegar a la de este momento. Jugué desde los 11 años en los torneos nacionales aquí y representé a Costa Rica en varias categorías juveniles".

¿Cuánto tiempo le dedica al golf?

Practico todos los días, siempre estoy haciendo algo que me ayude a mejorar, sea mental, físico o puramente golf. Cuántas horas, no sé, muchas, diría que unas 30 a la semana, incluyendo todo lo que es mental, físico y golf.

¿Cómo fue cuando ganó el Latin America Amateur Championship (LAAC) a inicios del 2016?

A mí lo que más me gustó fue poder decir que logré una meta que me había puesto como juvenil, que era llegar a jugar el Masters; no sabía que iba a llegar a jugar el Masters tan temprano. El hecho de haber ganado el LAAC fue un sueño hecho realidad. Mi nombre apareció después de este triunfo y de jugar el Masters, lo cual me abrió muchas puertas. No creo que sea importante ser conocido, pero sí haber logrado una meta.

¿Qué sintió al jugar el Masters de Augusta, el torneo más importante del golf a nivel mundial?

Esa experiencia va a ser inolvidable el resto de mi vida, saber que jugué el Masters y que mi nombre ya está grabado en la historia del Masters por ser el único centroamericano en haberlo jugado hasta el momento.

"Es inexplicable cómo se siente uno a la hora de llegar al Masters, sabiendo que uno no solo está ahí para ver, sino para jugarlo, lo cual es especial. Al haber competido con los mejores del mundo, uno aprende mucho y ve qué tiene que mejorar".

¿Qué le ayudó el Masters a mejorar?

Siento que hay que mejorar la forma de ver las cosas, la actitud. Hay que aprender que es un deporte de paciencia, hay que tener mucha paciencia y uno no se da cuenta de eso en torneos amateurs, pero a nivel profesional uno viaja mucho más, hay que estar físicamente apto para viajar, adaptarse a cambios de horario. Yo siento que eso fue lo que aprendí, que hay que saber manejar el nivel de uno y conocer sus límites, saber en qué momento arriesgar.

¿Qué ha hecho después del Masters de Augusta?

Uno de los torneos más grandes que estuve fue el US Amateur, en el que los primeros dos logran un campo en el Masters. Es muy difícil porque son 312 jugadores, pero me abrió los ojos a que hay jugadores de mi edad que son igual de buenos y que también quieren llegar a donde yo quiero llegar, por lo que hay que pelear por un campo. Jugué torneos junior en los cuales no me fue mal, en uno terminé de undécimo y en otro de octavo; en otro pasé el corte. Uno fue en San Diego, California, otro fue en Florida. Aprendí mucho en esos días, aprendí que hay que jugar bien durante mucho tiempo y no es fácil, pues uno no va a ganar todas las semanas.

¿Cuál es su meta en el golf?

Como golfista jugar para la Universidad de Arizona State, que ya estoy comprometido con ellos, jugar cuatro años y después hacerme profesional para tratar de seguir ahí.

¿Cómo llegó a ese acuerdo con la Universidad de Arizona State?

Ingreso a la Universidad en agosto del 2017. En unos siete u ocho meses ya estaría jugando para la Universidad. Yo estudié de kinder a décimo en La Europea en Heredia y ahora estoy pasando bachillerato. Voy a estudiar Arquitectura y ver si evoluciono en algún tipo de arquitectura en específico.

¿Cómo toma el hecho de ir a Panamá en enero a defender su título en el LAAC?

Honestamente es bastante divertido saber que uno ganó el torneo y tiene chance de defender el título. No sé si lo voy a ganar, no sé si voy a jugar bien, lo único es que si logró disfrutar el torneo y jugar como en enero (2016), todo se puede y sería otro sueño realidad poder repetir.

Siendo tan joven es un muchacho con sus objetivos trazados. ¿De dónde sale esa confianza?

Eso es algo que yo decidí hace como un año, que iba a tratar de lograr todos los objetivos que me pusiera en frente. Es como una actitud que llevo en todo día a día.

¿Qué tiene programado en su calendario?

Aquí en Costa Rica en febrero va a haber un torneo bastante grande, que se llama Centroamericano y vendrán Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Esperemos hacer un buen papel y sería otro de los torneos grandes de la temporada que viene.











