Entre el viernes 13 de diciembre y el domingo 15 hubo 14 homicidios en el país, no todos relacionados con el narcotráfico, pero la Policía no duda en atribuir buena parte de ellos a esa actividad ilícita. Los delincuentes tienen, por lo general, entre 18 y 24 años. Muchas veces trabajan a sueldo fijo y su violencia no conoce límites.