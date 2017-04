El próximo videojuego de 'Call of Duty' se enfocará en la Segunda Guerra Mundial

Juego de disparos

Los nazis pueden ser el enemigo más común en los videojuegos de disparos. Así lo debe considerar la distribuidora Activision, que dio a conocer esta mañana que el próximo título de Call of Duty se enfocará en la Segunda Guerra Mundial.

A Activision solo le bastó revelar una imagen y un título para alborotar las redes sociales de los gamers. La próxima entrega de la exitosa franquicia de videojuegos de disparos o shooters se llamará Call of Duty WWII.

El estudio Sledgehammer será el encargado de desarrollar realizar el juego, que pondrá a los jugadores de vuelta a las costas de Normandía durante el desembarco de las fuerzas aliadas en la Francia invadida por Alemania.

Por el momento se conoce poco de lo nuevo de la franquicia de entretenimiento electrónico, que ha vendido más de 250 millones de copias alrededor del mundo. Los fans tendrán que esperar hasta el miércoles 26 de abril, fecha en la que Activision revelará más detalles del juego bélico.

El primer Call of Duty debutó en el 2003 y giraba alrededor de la lucha de los aliados en contra de las fuerzas alemanas. Posteriormente se realizaron entregas como Call of Duty Ghost, Call of Duty Modern Warfare, que dieron un acercamiento a los conflictos bélicos de la actualidad y del futuro.











