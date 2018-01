“¿A quién envío la caja de bombones?” , preguntó sarcásticamente Wolff en declaraciones al programa Today Show de la NBC. Su libro Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y furia: la Casa Blanca de Trump por dentro), que retrata a Trump como un hombre infantil e indisciplinado que no quería ganar las elecciones, ha provocado la furia del mandatario y su entorno contra su excolaborador Steve Bannon, quien hizo extensas declaraciones al autor en las que habló despectivamente sobre Trump y su familia.