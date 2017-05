Carlos Watson: ‘Creemos en la remontada y esa es la fe’

Carlos Watson, técnico de Saprissa, señaló que pese a la derrota 3 a 0 el equipo piensa que puede revertir todo y levantar el título, sin importar que muchos los den por muertos. El estratega reconoció que Herediano los superó, pero considera que aún pueden levantarse en los 90 minutos que restan de la serie.

¿Considera que se equivoca en el planteamiento?

–No. Cuando el rival lo supera a uno, lo que se debe venir a decir en la conferencia es que el oponente estuvo mejor. Las cosas las pensamos, las trabajamos y hemos tenido que hacer variantes, así ha sido la historia de este campeonato para nosotros. Herediano jugó mejor, aprovechó las oportunidades y se dio el resultado. Creemos en la remontada, independientemente de lo que cada uno piense.

¿Qué tan definitivo es el golpe que le dio Herediano?

–Dije que creemos en la remontada y esa es la fe inquebrantable que debemos tener. Creemos que podemos levantar el resultado.

¿Por qué fallaron tanto en defensa?

–En defensa como equipo sí fallamos. Vamos a analizar las razones de tantos errores.

¿Lo que sucedió fue más mérito del rival?

–Mucho más mérito del rival y también se dieron deficiencias nuestras.

¿Por qué no utilizó a Fabrizio Ronchetti?

No acostumbro a hablar de mis jugadores en público y no voy a decir las razones por las que no jugó Fabrizio Ronchetti. Por algo no se hizo y punto.

¿Qué tan importante será la afición para una posible remontada?

La afición de Saprissa siempre ha sido factor en nuestro campos y no tengo duda de que jugarán un rol importante el domingo.

Su equipo tuvo una opción muy clara en el arranque ¿Qué tanto marcó esta jugada y el gol rápido de Herediano?

Las cosas estaban saliendo bastante bien, pero el problema fue habernos caído con el primer gol. No esperábamos esa anotación y nos partimos en la zona media.

De los factores que enumero en los que Saprissa falló ¿lo que más le preocupa es el juego por las bandas?

En las derrotas nunca salgo a señalar a nadie, yo siempre soy el responsable y las llamadas de atención son en grupo.

¿Joseph Mora podrá estar en la vuelta?

Lo de Joseph dependerá mucho del entrenamiento del jueves y el viernes, pero de momento no puedo decirlo.

¿La consigna en el segundo tiempo era que no le anotaran más?

Con el poco tiempo que tuvimos en el descanso tratamos de rectificar algunos aspectos. Pensábamos que podíamos anotar uno o dos goles, a partir de ordenarnos y jugar bien. Consideré que era oportuno llenar más la zona media, tener el balón y tranquilizarnos, pero no se dio la anotación.











