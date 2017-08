Jason Huertas consigue primer triunfo en Europa con exequipo de Andrey Amador

El ciclista juvenil costarricense Jason Huertas da de qué hablar en el ciclismo amateur de España, pues este martes consiguió su primera victoria con el Lizarte.

Desde inicios de año, Huertas se unió al equipo con el que Andrey Amador corrió en 2007 y 2008, en busca de dar el salto a profesionales.

La diferencia está en que la llegada de Jason a este equipo navarro, que es la filial de Movistar Team, se dio porque el propio Eusebio Unzué le abrió un espacio, con el objetivo de probarlo y terminar de pulirlo.

Los primeros meses fueron duros para Huertas, quien tiene 19 años, porque era un mundo nuevo para él. Vino a Costa Rica para despejarse por algunas semanas y hace poco retornó a España para encarar la segunda mitad de la temporada.

Esta fue la segunda prueba que efectuó después de su retorno, y afirma que "hoy la suerte ha estado de mi lado".

Huertas se impuso en el Gran Premio San Lorenzo, disputado sobre 84 kilómetros en la región de Huesca.

"Salimos y como al kilómetro 10 partí duro y me abrí, quedé en fuga y llevaba como 1:10 de ventaja. Estuve unos 20 kilómetros fugado solo, ahí gané puntos de las metas volantes y después me llegó el compañero Roger Adria", relató el tico.

Con ese otro ciclista del Lizarte iba un rival.

"Empezamos a tirar, yo me metí a rueda para recuperarme porque estaba un poquito jodido, pero empecé a dar relevos fuerte, a tirar y nos entraron otros más. Tiramos a tope y ya era cosa de que se resolviera al esprint", comentó.

Pero de todos, Huertas fue el más rápido para cruzar la raya de primero, con 2:04:23, mismo tiempo con el que ingresaron Adria, Cristopher Robin (Quick Step Telco) y Sermat Font (Gsport Valencia).

"Aqui la gente se alegró mucho con la victoria y ahora hay que pulsearla a ver qué nos sigue saliendo", comentó el zarcereño que ganó la carrera, se dejó la clasificación Sub-23 y también se anotó las metas volantes con 13 puntos.

Jason Huertas va tras los pasos de Andrey Amador

Sobre lo que fueron los primeros meses en Europa, Huertas contó a La Nación que fue una experiencia bastante distinta.

"Al principio costó acomodarse un poco a lo que era el ritmo de carrera, comidas, horarios, costó bastante, pero con el tiempo me comencé a acomodar y antes de volver a Costa Rica pude hacer unas carreras bastante buenas", relató.

Dijo que el nivel de las carreras no era el problema, sino las horas de las comidas.

"Tampoco tenía mucha suerte en las carreras, con las fugas y eso, no me iba muy bien, pero antes de venirme ya me veía mejor. Es un ciclismo diferente, se corre fuerte y cuesta bastante".

Huertas sabe que Amador es como su padrino para que él esté donde se encuentra ahora.

"Todo esto es posible por Andrey Amador prácticamente, él me ayudó en todo esto económicamente y hablamos mucho. Él me da consejos, que siga, que haga las cosas bien y que vaya para adelante y que lo principal es disfrutar".

Esta vez ganó, pero él tiene muy presente cómo fue su primera carrera con el Lizarte.

"Ese día salimos y como siempre yo iba muy fuerte y en el kilómetro 100 se me hincharon las piernas, el ritmo de carrera es diferente, no se bajaba de 60 kilómetros por hora y es muy complicado", recordó.

Su objetivo ahora es hacer las cosas bien y figurar.

Cuando se fue de nuevo para España, iba con la mentalidad de ganar algunas carreras y ya firmó ese primer triunfo.

"Quiero tratar de ver si se pueden ganar algunas carreras o por lo menos hacer una buena presentación en estos últimos tres meses que quedan para cerrar este año".

Dijo que aunque es una categoría amateur, en la que todos los ciclistas que están ahí sueñan con ser profesionales, se corre muy fuerte.

"Tal vez no es un nivel como el profesional, porque eso son palabras mayores, porque es un nivel fuerte que en Costa Rica cuesta verlo".

Cuando Andrey Amador se marchó del pelotón élite nacional, su intención era correr solo una temporada en el ciclismo aficionado, pero no se le dio.

En aquel momento estuvo a punto de renunciar a su sueño y fue José Adrián Bonilla quien lo convenció de que lo intentara una campaña más y fue cuando dio el salto a las grandes ligas del ciclismo mundial, donde tiene nueve años.

"Yo siempre estuve decidido a irme rápido y sin importar como fuera y ahora mi pensamiento es quedarme y pasar a profesionales", apuntó Huertas, quien es el que va tras los pasos de Amador.

¿Qué pasará cuando se retire Andrey? Pues hay una camada de jóvenes de proyección encabezada por Huertas.

"Hay bastantes ciclistas de Costa Rica que están saliendo, como Kevin Rivera que firmó un contrato bastante fuerte con el Androni, Josué Alpízar está en España, Daniel Jara estuvo en el Centro Mundial y yo que por ahí voy. Hay que ver qué se va dando y qué pasa con esa nueva generación".

Además, Jason cuenta que "prácticamente Juan Carlos Rojas es el papá mío en esto del ciclismo, mucho se lo agradezco a él, porque me decía que yo no me podía quedar aquí y es algo que se nos da, ahora hay que aprovecharlo".

Mientras que Huertas firma su primera victoria con el Lizarte, Amador continúa recuperándose del accidente que sufrió el pasado 4 de agosto, cuando lo golpeó un carro mientras se entrenaba.

Y este martes se confirmó que Movistar Team fichó al español Mikel Landa por dos temporadas.