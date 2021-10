A veces las estadísticas cuentan, a veces no, la historia a veces juega y a veces no, yo no tengo claro cuánto tiempo tenemos de no ganar, aunque también tenemos un año de no perder y eso no se dice y es importante, lo cual quiere decir que en los últimos torneos siempre que vamos a Alajuela, a pesar de tener la afición en contra, el equipo se ha parado bien en el terreno y ha hecho buenos partidos. Será un partido difícil, en una cancha lindísima y un escenario bonito. Espero que esté a reventar porque así es bonito jugar clásicos