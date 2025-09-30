Viva

Video muestra a reinas de belleza huyendo de la pasarela en medio de terremoto en Filipinas

El fuerte sismo, de magnitud 6,9, sacudió el país asiático y dejó al menos 20 muertos

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y AFP

Este martes 30 de setiembre, en medio de un fuerte terremoto de magnitud 6,9, Filipinas vivió momentos de terror. Una de las imágenes que circulan en redes sociales muestra a un grupo de concursantes de un certamen de belleza, Miss Asia Pacific International, en medio de la emergencia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Filipinas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.