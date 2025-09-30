Video muestra a reinas de belleza huyendo de la pasarela en medio de terremoto en Filipinas

Este martes 30 de setiembre, en medio de un fuerte terremoto de magnitud 6,9, Filipinas vivió momentos de terror. Una de las imágenes que circulan en redes sociales muestra a un grupo de concursantes de un certamen de belleza, Miss Asia Pacific International, en medio de la emergencia.

Terremoto desconcertó a misses en pleno concurso de belleza

El video, publicado por CNN, muestra a las mujeres desfilando en dos filas. La tarima estaba llena cuando inició el movimiento. Segundos después, la mayoría bajó por los costados, mientras otras corrieron hacia la parte trasera.

Varias participantes intentaron huir con tacones y vestidos largos. Una de ellas quedó paralizada por el temor y otra concursante la ayudó a descender para buscar refugio. El público se arrodilló en el lugar y cubrió su cabeza.

El sismo ocurrió en el mar frente a la ciudad de Bogo, en Cebú, y dañó edificios y carreteras en el norte de la isla. Se reportaron al menos 20 muertos.

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y rodea la cuenca del Pacífico.