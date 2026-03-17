Vestido de 5 kg de cabello humano desata polémica tras el ‘after party’ de los Oscar 2026

La actriz Lisa Rinna desató controversia al usar un vestido de cabello humano en una fiesta del Óscar 2026 organizada por Elton John.

La actriz y empresaria Lisa Rinna, de 62 años, generó una fuerte reacción en redes sociales tras aparecer con un vestido elaborado con 5 kg de cabello humano durante una exclusiva fiesta posterior al Oscar 2026.

El evento se realizó en la madrugada del lunes 16. La celebración fue organizada por el cantante Elton John a beneficio de su fundación contra el sida. La prenda llamó la atención de inmediato por su composición poco habitual.

El diseño estuvo a cargo del británico Christian Cowan, de 31 años. El vestido utilizó cabello humano de origen ético. Tres empresas suministraron el material para la confección del atuendo.

El vestido de Lisa Rinna se confeccionó con 5 kg de cabello humano de origen ético y utilizó productos capilares para lograr su forma, volumen y fijación. (JEROD HARRIS/Getty Images via AFP)

Para lograr el acabado, el equipo aplicó productos cosméticos capilares. Entre ellos destacaron cremas alisadoras, modeladores y spray. Estos productos dieron volumen, movimiento y fijación a la estructura del vestido.

El diseñador explicó que la idea buscó resaltar la imagen de la actriz. Indicó que Rinna es reconocida por su cabello icónico y que el concepto permitió explorar ese rasgo de forma creativa.

Por su parte, la actriz expresó que no tuvo objeciones en apostar por propuestas arriesgadas junto al diseñador. Recordó además colaboraciones previas, entre ellas una sesión en la que posó sin ropa utilizando accesorios creados por Cowan.

La elección del vestuario provocó una ola de críticas en redes sociales. Usuarios manifestaron rechazo hacia el uso de cabello humano en una prenda de moda.

Algunas reacciones cuestionaron el concepto. Otras sugirieron que el material pudo destinarse a personas con cáncer o alopecia. También surgieron comentarios que calificaron la propuesta como una estrategia para llamar la atención.

El vestido se convirtió en uno de los temas más comentados tras la gala. Las imágenes y videos circularon ampliamente en plataformas digitales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.