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Vestido de 5 kg de cabello humano desata polémica tras el ‘after party’ de los Oscar 2026

El diseño del británico Christian Cowan utilizó cabello humano de origen ético y provocó críticas en redes sociales tras el evento

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Por O Globo / Brasil / GDA
Lisa Rinna asiste a la 34.ª fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA para ver la entrega de los Premios de la Academia, celebrada el 15 de marzo de 2026 en West Hollywood, California.
La actriz Lisa Rinna desató controversia al usar un vestido de cabello humano en una fiesta del Óscar 2026 organizada por Elton John. (JEROD HARRIS/Getty Images via AFP)







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