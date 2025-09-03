Viva

Venezolana que emigró a Estados Unidos llora al recordar su paso por Costa Rica; esto fue lo que dijo

Su paso en Paso Canoas marcó un giro en su destino; allí descubrió la hospitalidad de los costarricenses

Por Fátima Jiménez

La tiktoker venezolana Diana Da Silva, conocida en redes como Madre de 3 en USA, compartió entre lágrimas el recuerdo de su paso por Costa Rica durante la difícil travesía para llegar a Estados Unidos. Ella, según su testimonio, migró en busca de la estabilidad que no encontraba en su país natal.








