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Vea los poderosos (y carísimos) yates que Jeff Bezos se trajo para sus vacaciones en Costa Rica

El empresario estadounidense y su esposa disfrutan de unas vacaciones en Guanacaste

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Por Fátima Jiménez
Jeff Bezos durante su boda en Venecia en 2025
Jeff Bezos se encuentra de vacaciones en Costa Rica junto a su esposa Lauren Sánchez. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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