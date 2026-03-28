Vea los poderosos (y carísimos) yates que Jeff Bezos se trajo para sus vacaciones en Costa Rica

Jeff Bezos se encuentra de vacaciones en Costa Rica junto a su esposa Lauren Sánchez.

El empresario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Costa Rica. El magnate está acompañado por su esposa, la periodista, presentadora de televisión, piloto y empresaria Lauren Sánchez.

Para asegurar su comodidad durante la estadía en el Pacífico norte del país, Bezos trajo dos de las embarcaciones más lujosas de su flota personal: los yates Koru y Abeona. Ambos barcos fueron captados en video por el fotógrafo y videógrafo guatemalteco Marcos Ponciano (@poncianofoto), residente en Guanacaste.

Naves de Jeff Bezos en Costa Rica - La Nación

El Koru es el yate principal del empresario . Se trata de un megayate a vela de aproximadamente 127 metros de largo, diseñado con un enfoque en el confort, la estética y la navegación sostenible. Cuenta con amplios espacios sociales, piscina, gimnasio, cine, salas de descanso y acabados de lujo inspirados en la tradición náutica clásica.

Según medios especializados y fuentes del sector marítimo, su valor ronda los $500 millones.

De acuerdo con la página de seguimiento marítimo VesselFinder, la embarcación fue localizada recientemente en el Golfo de Papagayo, en la provincia de Guanacaste, una de las zonas turísticas más exclusivas de Costa Rica.

Esta ubicación coincide con las vacaciones de la pareja, quienes arribaron al país este viernes 27 de marzo a través del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, a bordo del jet privado de Bezos.

El megayate Koru, propiedad de Jeff Bezos, fue captado navegando en el Golfo de Papagayo, en Guanacaste, durante las vacaciones del fundador de Amazon y su esposa, Lauren Sánchez. (Marcos Ponciano)

Además del Koru, Jeff Bezos trajo consigo el Abeona, un yate de apoyo que funge como acompañante y plataforma logística del principal. Este barco, de menor tamaño, incluye helipuerto, hangar para helicóptero, motos acuáticas, equipos de buceo y otros accesorios recreativos.

Su función es servir como nave de abastecimiento y transporte de las actividades acuáticas, permitiendo mantener despejadas las cubiertas del Koru. Su valor se estima en unos $75 millones.