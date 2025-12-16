Vea a Josué Quesada estallar como nunca antes contra Erick Lonnis: ‘Parecés de esos dictadores loquitos’

La actitud de Erick Lonnis hacia la prensa hizo estallar, como pocas veces, a Josué Quesada. Aunque el periodista es conocido por su estilo frontal y vehemente, en esta ocasión fue más allá y se le plantó con fuerza al hoy gerente deportivo del Saprissa.

No fue cuestión de insultos ni gritos, sino del extenso comentario que Quesada emitió en su programa El País de Josué. Allí le rebatió varios puntos a Lonnis, luego de que este protagonizara un tenso intercambio con el periodista de Columbia Anthony Porras y, posteriormente, asegurara que existen periodistas que reciben pagos a cambio de atacar o defender a ciertas figuras del fútbol costarricense.

Josué Quesada estalló contra Erick Lonnis

Josué rechazó las acusaciones del exportero de la Selección de Costa Rica. En su descargo, el comunicador aseguró que las críticas a Gustavo Herrera, delantero panameño del cuadro morado, se deben a su bajo rendimiento y no a un complot, como sugirió Erick.

“Dice que le tiramos porque no lo trajo Kurt Morsink (agente de futbolistas). Porque vos no decís nombres, yo sí te los voy a decir, mae. Lonnis tiene una novela en la cabeza con Kurt Morsink y con Kevin Jiménez (periodista)”, expresó.

“Cree que cuando le tocamos a Tavitín (apodo de Herrera), Kurt Morsink nos habla a todos, porque como no lo trajo él y lo trajo Lonis, entonces tirémosle a Lonis”, añadió.

El descargo de Josué Quesada contra Erick Lonnis ocurrió en el programa 'El País de Josué'. (Captura de video)

Además, sobre lo sucedido con Porras, aseveró que lo hecho por el gerente, quien se molestó luego de que el periodista le consultara por la continuidad del técnico Vladimir Quesada, fue irrespetuoso y una muestra de una actitud tiránica.

“La pregunta de ayer de Anthony estaba bien, Lonis. Dejá de estar viendo enemigos en donde no los hay, parecés esos dictadores ya loquitos, que el que está contra mí es porque me odia. No, el que está contra él, es contra el trabajo de él; es lo que se ha ganado”, dijo Quesada.

Más adelante, el comunicador de TDMás puso como ejemplo la discusión en torno a Marcos Escoe, futbolista que llegó a Saprissa procedente de un equipo de tercera división y que apenas ha sumado minutos este torneo.

Quesada recordó la ocasión en que había sido invitado al programa Deporte Más, dirigido por Lonnis, cuando sostuvo una gran discusión sobre Escoe contra el exfutbolista.

“Por eso me dijiste que yo no sabía de fútbol. Así me lo dijiste, déspotamente, como un dictador tirano que quien no está de acuerdo con vos no sabe, es un tonto. Ese mismo jugador por el que te echaste esa bronca conmigo hoy no aparece ni en el minuto de silencio, no aparece en la banca, no aparece en ningún lado”, sentenció.

Según Josué, todo corresponde a una posición de superioridad de Lonnis, la cual provoca un menosprecio hacia los periodistas. Quesada también recalcó que otras figuras del fútbol reciben los mismos cuestionamientos, pero no se los toman de forma personal.

“Con todo respeto, no sos tan importante, Lonnis, como para que Kevin Jiménez, Anthony Porras y Josué Quesada formen un complot para desestabilizarte el equipo”, afirmó.

“No sos único, Lonnis, dejaste de serlo hace años. Ya no sos el capitán de la Selección. En conferencias de prensa no sos el director de Deporte Más, donde todo el mundo te hace así (asiente). Sos un gerente deportivo más, normal”, agregó.