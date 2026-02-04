Usuario de plataforma rechaza subir al vehículo de su conductora por una insólita razón

Una conductora de plataforma digital se llevó una sorpresa por la reacción de un cliente.

El usuario de una plataforma de transporte digital se negó a abordar el vehículo de una conductora por una inusual razón: su exterior e interior eran de color rosa.

El hecho, ocurrido en México, fue grabado por la conductora y compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó. El video incluso fue replicado por diversos medios de comunicación del país.

“Yo soy cabrón, soy hombre”, le reclama el usuario en el clip. A lo que la conductora responde: “No se te va a quitar lo hombre porque te subas; esto es un gusto personal”.

Molesto, el usuario insistió en que tenía prisa y pidió a la conductora que cancelara el viaje, argumentando que, de no hacerlo, el cobro se le aplicaría a él. Sin embargo, la conductora le recordó que el servicio debía ser cancelado por el propio pasajero.

“Tú eres el que no se quiere subir, yo estoy llegando por ti”, agrega ella, hasta que el hombre finalmente decide cancelar el viaje.

El video generó una ola de comentarios en línea. Muchos usuarios reaccionaron con sorpresa y críticas hacia la actitud del pasajero: “Yo uso camisa rosa y no por eso pierdo masculinidad”. “Masculinidad de cristal”. “Mientras la unidad esté limpia y el trato sea amable, no importa el color”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Otros aprovecharon el momento para bromear: “Yo me subo y le pido que ponga I’m just ken”, comentó un usuario, haciendo referencia a la canción de la película Barbie.