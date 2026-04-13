‘Usted es un delincuente’: Figura de Teletica estalla al aire en ‘Telenoticias’ tras lamentable situación

“Usted es un delincuente”, fue la dura frase con la que una figura de Teletica, en plena transmisión en vivo de la edición matutina de Telenoticias, condenó un reciente episodio de violencia.
“Usted es un delincuente”, fue la dura frase con la que una figura de Teletica, en plena transmisión en vivo de la edición matutina de Telenoticias, condenó un reciente episodio de violencia.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.