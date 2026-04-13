‘Usted es un delincuente’: Figura de Teletica estalla al aire en ‘Telenoticias’ tras lamentable situación

“Usted es un delincuente”, fue la dura frase con la que una figura de Teletica, en plena transmisión en vivo de la edición matutina de Telenoticias, condenó un reciente episodio de violencia.

El comentario no solo destacó por su vehemencia, sino también por el espacio en que se realizó: una mesa de análisis deportivo.

Rolando Fonseca fue vehemente en Teletica al condenar un incidente de violencia. (Captura de video)

Durante el noticiero de este lunes 13 de abril, Juan Carlos Solano detuvo la discusión futbolística para mencionar la denuncia realizada por Herediano, según la cual, aficionados del Cartaginés habrían lanzado pedradas contra el autobús florense.

Solano calificó de inaceptable la situación y, entonces, Rolando Fonseca tomó la palabra y fue aún más contundente. “Son unos gamberros. Eso es lo peor de lo peor que podemos tener en nuestro fútbol”, dijo.

Fonseca también aseguró que, de haber videos, se debe castigar a quienes apedrearon el bus y pidió que se les prohíba la entrada a cualquier estadio de fútbol de por vida.

“Si usted es parte de eso, usted está fuera de la sociedad de nuestro país. Usted es un delincuente. Usted es un delincuente si usted hizo eso, porque eso no va con el fútbol. Y le voy a decir algo más: eso se te devuelve. Se te devuelve, en cualquier momento te lo van a cobrar. Con eso no va el fútbol”, concluyó.