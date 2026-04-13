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‘Usted es un delincuente’: Figura de Teletica estalla al aire en ‘Telenoticias’ tras lamentable situación

El comentarista no se guardó nada en una reciente intervención en vivo

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Por Juan Pablo Sanabria

“Usted es un delincuente”, fue la dura frase con la que una figura de Teletica, en plena transmisión en vivo de la edición matutina de Telenoticias, condenó un reciente episodio de violencia.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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