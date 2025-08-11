URBN Fest 2025 cambia de fecha; ¿cuáles son los motivos?

El equipo de Arceyut Producciones, encargado de organizar el evento URBN Fest 2025, anunció a los seguidores del festival que la fecha de su realización será reprogramada.

Originalmente, el concierto estaba previsto para el 22 de noviembre de 2025, pero ahora se trasladará a 2026, en una fecha aún por definir.

¿La razón del cambio? Según la productora, se debe a la posibilidad de incluir a un gran artista internacional en el evento, que únicamente podría visitar Costa Rica el próximo año.

Mau y Ricky junto a Nicky Jam son los dos artistas internacionales confirmados para el 'URBN Fest'. (Archivo)

“Consideramos que su participación elevará la experiencia del festival y cumplirá con la promesa de ofrecer al público un evento de primer nivel”, indicó el equipo en un comunicado.

A pesar del cambio, Nicky Jam y Mau y Ricky siguen confirmados para la nueva fecha, a la que se sumará este artista “misterioso” que será revelado más adelante.

Además, la organización aclaró que quienes ya tenían entradas recibirán el reembolso de forma automática a través de SmartTicket.net