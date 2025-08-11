URBN Fest 2025 cambia de fecha; ¿cuáles son los motivos?

El equipo de Arceyut Producciones, encargado de organizar el evento URBN Fest 2025, anunció a los seguidores del festival que la fecha de su realización será reprogramada.
El equipo de Arceyut Producciones, encargado de organizar el evento URBN Fest 2025, anunció a los seguidores del festival que la fecha de su realización será reprogramada.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.