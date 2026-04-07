Uno de los musicales más conocidos de Broadway llega a Costa Rica: todos los detalles de ‘Sweeney Todd’

Con licencia oficial de MTI, 'Sweeney Todd' llega por primera vez a la cartelera nacional como un hito teatral, llevando a escena un clásico de Broadway con toda su oscuridad, sofisticación musical y crítica social.

Por primera vez en Costa Rica —y en toda Centroamérica— se presentará con licencia oficial uno de los musicales más aclamados y oscuros de Broadway: Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la Calle Fleet. La icónica historia escrita, que combina drama, humor negro y una sofisticada estructura musical, llegará al Teatro Eugene O’Neill del 9 al 12 de abril, a las 7:30 p. m.

Con una licencia oficial otorgada por Music Theatre International (MTI), esta producción marca un hito en la historia teatral del país, al traer a los escenarios nacionales un clásico de Broadway con todos los derechos formales. Las entradas están disponibles en Passline por un valor de ¢10.000.

Ambientada en el Londres victoriano, la obra sigue a Benjamin Barker, un barbero injustamente encarcelado que regresa del exilio bajo el nombre de Sweeney Todd para vengarse del juez corrupto que destruyó su vida y lo separó de su familia.

De vuelta en su antigua barbería, se alía con Mrs. Lovett, la dueña de una pastelería en decadencia situada debajo del local, y juntos idean un plan tan macabro como ingenioso: Todd reabre su negocio y comienza a asesinar a ciertos clientes, mientras ella utiliza los cuerpos como relleno de sus pasteles de carne, desatando una historia donde la venganza, la locura y la crítica social se entrelazan.

Un hito para el teatro musical costarricense

Sweeney Todd llega a Costa Rica para ofrecer al público una experiencia teatral intensa y envolvente.

Esta puesta en escena no solo representa un logro técnico y artístico, sino que también refuerza el crecimiento del teatro musical nacional como espacio de construcción cultural y reflexión social. La compleja dramaturgia y la profundidad emocional de la obra exigen una interpretación de alto nivel, aportando un nuevo estándar de calidad a la escena costarricense.

Ambientada en el Londres victoriano, la historia de Benjamin Barker —el barbero que regresa como Sweeney Todd para ejecutar su venganza junto a la pastelera Mrs. Lovett— se presenta en Costa Rica. (Suministrada)

Una producción con sello costarricense

Sweeney Todd reúne a un destacado elenco de artistas costarricenses: Johnny Howell interpreta a Sweeney Todd y Manuela Cornick asume el papel de Mrs. Lovett. Les acompañan Pablo Cerdas (Anthony) y Jennelle Hernández (Johanna), junto a Sebastián Castro (Adolfo Pirelli), Enrique Alvarado (Tobias Ragg), David Montes (Juez Turpin), Erick del Valle (Beadle), Ricardo Jiménez (Fogg) y Andrea Aguilar (la Mujer Mendiga).

A este reparto protagónico se suma un ensamble conformado por una amplia gama de talentos: Viviana Segura, Max Quesada, Isaac Blanco, Adrián Aymerich, Keylor Cruz, Melissa Morales, Tash Arias, Sofía Rojas, Jorge Sanabria, Mateo Ospina, Adriel Calderón, Daniela Quesada, Nicole Chinchilla, Angie Herrera, Bryan Mora, Jesús Machado y Valeria Rodríguez.

El montaje está a cargo de Costa Risa Producciones, bajo la dirección artística de Miguel Mejía y la producción de Emmanuel Otárola y Maricruz Arias.