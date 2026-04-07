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Uno de los musicales más conocidos de Broadway llega a Costa Rica: todos los detalles de ‘Sweeney Todd’

Ambientada en el Londres victoriano, la obra narra la historia de Benjamin Barker, un barbero encarcelado que regresa del exilio decidido a vengarse del juez que arruinó su vida

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Por Fátima Jiménez
Sweeney Todd
Con licencia oficial de MTI, 'Sweeney Todd' llega por primera vez a la cartelera nacional como un hito teatral, llevando a escena un clásico de Broadway con toda su oscuridad, sofisticación musical y crítica social. (Suministrada)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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