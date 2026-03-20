Tras diagnóstico alarmante, presentador de Repretel revela resultado que le dio ‘ganas de llorar’

Julio Solís dio a conocer que se sometió a un tratamiento médico que le ayudó a recuperar su audición.

Julio Solís, presentador del programa Las Historias de Repretel, compartió mediante sus redes sociales el resultado del diagnóstico médico que recibió tras una semana de tratamiento y de haber conocido que había sufrido una pérdida auditiva súbita del 70% en su oído izquierdo.

“Voy a tratar de controlarme para no llorar y poderles contar”, empezó diciendo antes de mostrar dos imágenes comparativas de su oído mientras se preparaba para dar su buena noticia.

“100% de recuperación auditiva. El tratamiento hizo lo suyo. Y me dan ganas de llorar porque yo sé la cantidad de personas que estaban orando por mí y que estaban pendientes de todo esto. Y el doctor me dijo que lo celebrara y lo voy a celebrar con un chicharrón tostado que me encanta”, explicó con la evidente emoción y el humor que lo caracterizan.

Además, un ruido que le molestaba ha disminuido considerablemente y contó que poco a poco se va a ir corrigiendo;.

Solís estuvo muy preocupado pues en ambos ojos tiene trasplante de córnea, situación que había sido “su cruz” y no quería lidiar con un nuevo problema de salud.

Les agradeció a sus seguidores por cada oración y por estar pendientes de su estado de salud durante este difícil proceso.