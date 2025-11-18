Viva

Tom Cruise sorprendió con un curioso baile tras recibir su primer Óscar

El actor ganó su primer Óscar y su baile tras la ceremonia se viralizó por parecer creado con inteligencia artificial, según usuarios en redes

Por O Globo / Brasil / GDA
Tom Cruise recibió un Óscar honorario en una gala que también reconoció a Dolly Parton y Debbie Allen.
Cruise fue homenajeado por la Academia y su baile posterior al evento generó reacciones en redes sociales. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)







