Tom Cruise sorprendió con un curioso baile tras recibir su primer Óscar

Cruise fue homenajeado por la Academia y su baile posterior al evento generó reacciones en redes sociales.

Tom Cruise recibió por primera vez un Óscar en el marco del 16.º Governors Awards. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo reconoció con un premio honorífico por sus aportes al cine. Sin embargo, el galardón no fue lo más comentado del evento.

Un video viral mostró al actor bailando durante una fiesta posterior al homenaje. Sus movimientos llamaron la atención por su estilo descoordinado. Muchos usuarios compararon la escena con una creación hecha por inteligencia artificial.

Cruise compartió la pista con la actriz Debbie Allen, quien también fue homenajeada en la misma ceremonia. Ambos aparecieron bailando al ritmo de una versión de Before I Let Go interpretada por Beyoncé.

@hellocanadamag Tom Cruise loves to get down on the dance floor! 🕺 After receiving an honorary Oscar at the Governors Awards alongside Debbie Allen, 75, the Mission: Impossible star celebrated at her afterparty 🌟 #tomcruise #oscar 📸: Brandon O’Neal ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunas de las personas que comentaron cuestionaron sus movimientos. Varios hicieron bromas sobre su expresión facial. Otros afirmaron que parecía fuera de lugar en medio de la celebración.

El video también mostró a la actriz Jennifer Lewis, quien se encontraba bailando cerca del actor. Usuarios de Instagram comentaron que Cruise interrumpía el ritmo de la artista, mientras otros señalaron que su sonrisa lucía forzada.

El intérprete de Top Gun acumulaba cuatro nominaciones al Óscar. Fue postulado como Mejor Actor por Nacido el 4 de Julio y Jerry Maguire, como Mejor Actor de Reparto por Magnolia y como productor por Top Gun: Maverick.

Durante la etapa posterior a la pandemia, Steven Spielberg reconoció la labor de Cruise para reactivar la industria cinematográfica. El director valoró su firmeza al exigir medidas estrictas en los rodajes. Según dijo, sus acciones ayudaron a que el público regresara a las salas de cine.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.