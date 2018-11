Hasta donde tenemos memoria, nunca habíamos visto un participante en Dancing with the Stars tan beligerante -por decir lo menos- como el actor Pablo Rodríguez, quien tras su expulsión se echó la lengua al hombro y lanzó fusínganos y relámpagos contra el programa y hasta le tiró a su propia novia, Viviana Calderón. ¡Qué jue aquello! Nos extrañó en demasía de Pablito, a quien teníamos como una persona ecuánime y todo bien si quiso expresar sus desacuerdos con lo que fuera, lo feíllo es la forma, con hachazos e ironías que no van con él, o al menos con la imagen que teníamos de él. Pero bueno, los reflectores y la atención pública masiva no se le dan bien a todo el mundo, por el momento nos alegramos mucho de que Rodríguez esté feliz entre su amado surf, su mar y la naturaleza: no dudamos que allá él se siente a gusto, mientras que acá, la producción y los propios compañeros de DWTS siguen hacia la final un poco más tranquilos, pues la incomodidad de Pablo con todo y con todos ya había empezado a colmar paciencias. FOTO IG.