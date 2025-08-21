Terror en el aire: pasajera captó en video el fallo en el ala de un Boeing 737 en pleno vuelo

Falla en el flap de un Boeing 737 generó pánico en vuelo de Delta entre Florida y Texas

Un vuelo de Delta Airlines que cubría la ruta entre Orlando, Florida, y Austin, Texas, el martes 19 de agosto, atravesó una fuerte turbulencia que alarmó a los ocupantes de la aeronave.

Una pasajera identificada como Shanila Arif observó el momento en que un flap del ala izquierda del avión se desprendió parcialmente y quedó colgando.

Según su relato, el incidente ocurrió después de que otra pasajera abriera la ventana y advirtiera sobre un daño visible en el ala.

El flap, una parte esencial para las maniobras de despegue y aterrizaje, presentó una falla estructural mientras la aeronave estaba en el aire. Aunque la situación generó pánico, el Boeing 737 aterrizó sin complicaciones en su destino.

La aerolínea confirmó que el avión fue retirado de servicio para recibir mantenimiento. Delta señaló que la seguridad de los pasajeros y tripulación constituye su máxima prioridad.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos inició una investigación oficial para determinar las causas del desperfecto y evaluar si existieron fallos en los protocolos de mantenimiento.

The Federal Aviation Administration is investigating after a flap on a Boeing 737’s wing partially broke off before landing in Texas on Tuesday.



Delta Air Lines Flight 1893 was flying from Orlando International to Austin-Bergstrom International Airport when passengers noticed… pic.twitter.com/2eAMVLRzxJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 21, 2025

