“Este fue un proceso enriquecedor. La condición que me puso mi entrenador antes de aceptar participar en esta temporada de Dancing with the Stars fue que no descuidara el boxeo. Siempre tuve mi entrenamiento. El baile me ayudó para tener más cintura, a ser más ágil y flexible. Fue entrenamiento extra que me ayudó con el boxeo. Me siento bien. La verdad no era agotador en la parte de baile. La condición la tengo. Siempre voy a apoyar a mis compañeros. Somos un grupo unido. Voy a ir todos los domingos. Voy a seguir bailando porque me gusta”, aseveró Valle, la cuarta estrella en desaparecer del firmamento de DWTS.