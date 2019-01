Uno de los teasers o adelantos que mayor expectativa ha creado es el tuit que publicó el actor Jeff Bridges en el que afirma que no se puede vivir en el pasado e invita a estar atentos al 3 de febrero, día del partido. Con este post, Bridges hace alusión al emblemático personaje de The Dude que interpretó en el filme de 1998, The Big Lebowki, dirigido Joel Coen e Ethan Coen. Aunque la película que incluye en su elenco a Julianne Moore, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman, John Turturro y Sam Elliott no fue un éxito al inicio, con los años se convirtió en un filme de culto, por lo que la expectativa es enorme para ver qué giro tomará el anuncio y cuál marca fue capaz de convencer a Bridges de revivir al Dude. Manténganse sintonizados...