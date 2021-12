Trailero Felipe Leiva tiene una nueva oportunidad con el humor: “Estaba esperando el momento de Dios”

La alegría que siente Felipe Leiva es tanta que no la puede contener. La asemeja “a la emoción” de una hormiguita en una tapa de dulce. Así lo describe tras confirmar que, después de 15 meses lejos del humor, ahora figurará en el elenco de las transmisiones de las corridas de toros, de Multimedios.

Leiva es feliz por que se reencontrará con algo que, más que una pasión, es un amor: el humor y las imitaciones. El oficio al que siempre ha aspirado y en el que tiempo atrás estuvo fugazmente.

El talento de Felipe Leiva empezó a figurar en el 2019, cuando fue parte del concurso de Repretel de La dulce vida. Él fue el ganador en un grupo de 40 talentosos aspirantes. Tras su triunfo ganó, entre otros premios, un contrato para ser parte de Pelando el ojo, pero cuando el periodo finalizó (en setiembre del 2020), Felipe salió de la radio.

Desde hace unos 15 meses, el humorista Felipe Leiva retomó su trabajo como transportista. Este diciembre regresa al humor. Foto: Cortesía

Aparte de quedarse sin ese ingreso y de las posibilidades de continuar haciendo humor en un medio de comunicación, llegó la pandemia y las opciones de hacer shows privados se anularon. Para salir adelante debió volver a su trabajo como trailero, oficio que por muchos años le ha permitido salir adelante y que jamás demerita. Sin embargo, Leiva tiene claro que su mayor satisfacción es hacer reír a la gente.

En febrero, en una entrevista anterior con Viva, Leiva habló de su situación y como creyó que el humor había sido solo un sueño. No le gusta usar la palabra deprimido, pues explica que nunca quiere generar “lástima”, no obstante, en ese momento confesó que se sintió “ponchado” e incluso llegó a sentir que ya le habían olvidado.

Humor a la tele

A pesar de los malos momentos por los que pasó, este diciembre las sonrisas que Leiva ha suscitado se le devolvieron: una muy grande se dibujó en su rostro porque podrá reencontrarse con el humor y su público, en canal 8.

Recientemente, Multimedios anunció al elenco que participará en la transmisión de las corridas de toros, que realizarán desde Pedregal. En la alineación del humor figura Felipe Leiva.

“Este tiempo me dediqué a trabajar y a vivir. Por la pandemia he hecho muy poco humor. En más de un año he hecho como dos ‘showcitos’. Entonces, imagínese cuando me llamaron de Multimedios. No me lo creía. Incluso llamé a Giovanni Calderón (figura del 8 y quien será presentador de las transmisiones desde Pedregal junto a Maureen Salguero y Enrique Rodríguez), que es mi amigo. Le dije que me llamaron, pero que no sabía (si era veraz) porque como ahora existe tanta vaciladera; él me dijo que no era una broma. Ahora estoy emocionado. Como hormiga en tapa de dulce”, afirma.

Felipe tendrá participación del 25 de diciembre al 9 de enero. Como la oportunidad es temporal, él continúa como trailero en la empresa MCT. Sin embargo, cuenta que su jefe, a quien llama “un hombre de buen corazón”, le adelantó las vacaciones para que él pueda tener este reencuentro con el humor.

“La verdad pongo a Dios al frente y a la gente que me ve. Voy echando para adelante. Que sea lo que Dios quiera. Si quiere que vaya más allá (en el humor) lo haré. Voy a dar todo lo que sé y lo mejor de mí en esta oportunidad. Que sea lo que Él quiera. Sin él no me voy a mover. Me guío por Él. Si me dio esta oportunidad es porque quiere que esté ahí. Estoy sin palabras. Agradecido con Dios y Multimedios. También le agradezco al ángel que Dios usó para que me vieran y me tomaran en cuenta”, aseguró.

Por su parte, Freddy Serrano, gerente de canal 8, mencionó que “el talento de Felipe Leiva es clave para llevar el humor de sus interpretaciones al televidente del 8, en especial porque su estilo se ajusta muy bien al de Toros a la Tica”.

Multimedios pasará dos corridas diarias: una a las 3 y otra a las 7 p. m.

Más planes

Felipe Leiva, de 30 años, está enfocado en hacer su mejor trabajo en las transmisiones de Multimedios. No sabe qué vendrá después de esta experiencia, pero sí quisiera que la puerta quede abierta para ser parte en próximas corridas.

También, ha contado con el apoyo de dos amigos -Mauricio Meléndez y un editor a quien llama Pedrito-, quienes le han brindado acompañamiento ahora que quiere subir videos a redes sociales, en los que piensa realizar “bromas simpáticas” y experimentos sociales.

“Como me sentí ponchado me separé de las personas y olvidé que tenía amigos. Ahora ellos me han ayudado”, comentó.

“El humor nunca se me ha podido despegar. Ya sea con compañeros, con amigos o con los guardas que me dicen que cuente un chiste o que haga voces, siempre tengo el humor conmigo”, mencionó.

Finalmente, Felipe Leiva tiene un sueño adicional que va más allá de dedicarse al humor: desea comprar un trailer que sea su medio de transporte y además su oficina, para prepararse antes de cada presentación.