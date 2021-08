Ticos se alistan para ver la final del League of Legends World Championship

La final del torneo League of Legends World Championship se realizará esta noche en China. A pesar de la distancia, los ticos se preparan para no perderse ni un solo detalle del encuentro que definirá a los campeones del videojuego League of Legends.

Por un lado, la Liga Tica de Leyendas realizará un encuentro para disfrutar de la final en el Cine Magaly.

La entrada cuesta ¢5.000 e incluye una pulsera conmemorativa y un atuendo o skin para un personaje del videojuego.

El Magaly también será el espacio en el que se presente el uniforme que usará la Selección de Costa Rica en el Mundial de Deportes Electrónicos, que arrancará la próxima semana en Corea del Sur.

Por otro lado, la productora Central Gaming también está organizando una actividad para ver la final en el Hotel Sleep Inn. La entrada para este encuentro también cuesta ¢5.000 y durante el encuentro se realizarán concursos entre los asistentes.

La final será protagonizada por dos equipo surcoreanos. El quinteto de SK Telecom T1 es el favorito para volver a conquistar este campeonato, pues cuenta con Lee Sang-Hyeok, quien es mejor conocido como Faker, que por sus méritos, es considerado el mejor jugador de la historia.

Por su parte, Samsung Galaxy se alista para dar una sorpresa. Este conjunto ha dejado una buena imagen en el certamen.

League of Legends es un videojuego que ha alcanzado fama mundial, gracias a su dinámica, la cual enfrenta dos quintetos sobre un terreno de juego que no cambia. Generalmente, las partidas se pueden prolongar hasta 60 minutos