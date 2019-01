Tras la aparición de viejos y nuevos enemigos, a este hombre no le quedará más opción que confrontar el hecho de si está preparado para asumir los pro y contras de regresar a su rol como The Punisher, Es precisamente bajo esta disyuntiva, que Castle se cuestionará no solo lo hecho en el pasado, sino si será capaz de lidiar con lo que le depara su futuro, cargado de violencia y venganza.