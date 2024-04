The Flash: Hoy es la fecha de la desaparición del súperheroe, según la serie de DC

La serie televisiva The Flash ganó el cariño de la gente a punta de viajes en el tiempo, giros inesperados y otros retos vividos por Barry Allen y sus compañeros. Prueba de esto son las nueve temporadas que se mantuvo al aire hasta su última emisión, a mediados del año pasado.

El programa de DC Comics tuvo éxito desde antes de su inicio, con las destacadas participaciones del protagonista en Arrow y el aclamado episodio piloto. Justamente, en este capítulo de 2014, se dio una revelación que una década después trae la serie a las conversaciones

Al final de este episodio, se ve al Anti-Flash revisando un periódico para cerciorarse de si sus alteraciones en el tiempo han cumplido sus maléficos planes. Es ahí donde se puede ver el titular “Flash desaparecido, desvanece en crisis” con la fecha de hoy: 25 de abril de 2024.

No obstante, a medida que The Flash fue desarrollándose, este aviso premonitorio se alteró dentro del show de TV para hacerlo coincidir con la emisión del especial Crisis en tierras infinitas, en 2019. Este evento cruzó las series Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow y Legends of Tomorrow (ambientadas en el mismo) con un total de 5 capítulos.

LEA MÁS: ‘The Flash’: Consecuencias de correr en el tiempo

En el episodio de The Flash, la profecía termina cumpliéndose, pero con otra versión del veloz superhéroe, interpretada por John Wesley Shipp, lo que dejó con vida para al personaje principal protagonizado por el actor Grant Gust.

Gust también se unió a la rememoración de este suceso con un posteo en su cuenta de Instagram. “Puedo confirmar que Flash, de hecho, no se desvaneció”, escribió el actor.

Como dato curioso, Gust buscó la fecha en la galería de su teléfono para compartir alguna foto caracterizado como el superhéroe, pero el momento coincidió con una pausa en la serie. Las únicas imágenes que encontró relacionadas al personaje de DC son del 25 de abril del 2016 y en estas se le ve vistiendo una especie de bata.