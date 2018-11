Sin embargo, en Dancing, Thais desbordará sin reparo su forma de ser. “Quiero transmitir mucha energía y alegría que creo que son dos aspectos que me caracterizan. Esta oportunidad me permitirá demostrar parte de mi personalidad. Billy me dice que en el baile es una forma de demostrar la personalidad de uno y entonces voy a reflejar en la pista mucho de lo que trato transmitir en la pantalla: alegría, energía y sonrisa”, comentó Alfaro a Viva.