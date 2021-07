Teletica inició una campaña con la que procuran ayudar a pequeños que son atendidos en la unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños. El objetivo es recaudar dinero para la construcción de un edificio que trate de manera especializada a los pequeños.

La idea nació luego de que la doctora Lisbeth Quesada, pionera de los cuidados paliativos en Costa Rica, se reuniera con la directora de Teletica Formatos, Paula Picado, y le comentará sobre la necesidad de tener un nuevo edificio en el que podrán atender a todos los pequeños que lo requieran.

“La doctora buscó a doña Paula y le contó que en el Hospital Nacional de Niños tiene un espacio pequeño para desarrollar la atención de cuidados paliativos; a parte de eso cuenta con los dos albergues Unidad Pro Cuidados Paliativos para atender a niños que no tienen cura: ella y varios especialistas trabajan con ellos psicológicamente y con sus familias.

"El acercamiento se da porque doña Lisbeth tiene un proyecto de construir un hospital de cuidados paliativos: el Gobierno de la República le donó a ella un edificio en San José para ese fin; sin embargo, debe demolerse y construirse de cero, se necesitan $8 millones”, explicó Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, unidad encargada de la campaña.

Acción

Viviana Calderón Viviana Calderón es una de las presentadoras participantes de la camapaña. (Teletica Formatos para LN)

Pereza contó que en el canal “se casaron” con la causa, por lo que, ya iniciaron con la primera fase de la campaña Estrellas con amor. Esta etapa ha consistido en explicar el proyecto en Telenoticias, De boca en boca, Dancing with the Stars y los diferentes programas con los que cuenta Teletica.

“En la segunda fase se verá a varias estrellas de la farándula dando a conocer en qué se usará este dinero, en la que participaran figuras del canal. La campaña será para televisión y redes sociales”, contó Pereza.

Invitados especiales



La etapa final de Estrellas con amor concluirá con la presentación de cinco pacientes de cuidados paliativos en la semifinal (19 de noviembre) del concurso de ballroom Dancing with the Stars.

“El equipo de Dancing visitó la fundación, de ese encuentro se nos ocurrió la idea de invitarlos a bailar para promocionar la campaña y mostrar la realidad (que viven los pacientes) que está oculta. Invitamos a cinco chicos que van a representar al resto, queremos que conozcan sus historias”, dijo.

Los niños que van a brillar en la pista del ballroom tienen edades entre los cinco y los 15 años. La coreografía la realizarán con los bailarines del programa.

Ayuda

La doctora Lisbeth Quesada explicó la importancia de la construcción de este nuevo edificio.

“En el programa de cuidados paliativos tenemos a 1.600 pacientes; sin embargo, hay 3.200 que no están siendo atendidos. Esos niños no tienen acceso porque sus doctores, o en el Ebais que son atendidos, no manejan la filosofía de cuidados paliativos y no los refieren. De igual manera, aunque los refirieran no tengo espacio (en los albergues) para poder recibir a todos los niños y darles la atención que es interdisciplinaria y que conlleva la parte biológica, espiritual y emocional de pacientes y sus familias”, detalló.

La doctora agregó que en “la nueva casa” ofrecerían servicios como odontología, rehabilitación, y tendrá entre 6 y 10 dormitorios “para que los niños puedan trascender de la vida a la muerte en un lugar precioso y que cueste menos a la seguridad social. Cada día de internamiento de estos niños le cuesta ¢1 millón a la Caja Costarricense de Seguro Social”.

También, contarían con un programa académico de la Universidad La Salle para que médicos de América Latina vengan a Costa Rica a entrenarse en el tema de cuidados paliativos.

Estos son los números de cuenta habilitados en los que se puede apoyar la campaña:

BCR – Cuenta corriente: 001-0442535-9.

Banco Nacional: 100-01-087-001998-2.