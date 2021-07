Tamela encantó en programas mexicanos

La cantante costarricense Tamela Hedström dejó encantados a los mexicanos, cuando fue invitada a varios programas del Canal de las Estrellas, propiedad de Televisa.

La intérprete de Acércate acaba de llegar al país, luego de realizar una gira de promoción durante dos semanas en la capital mexicana y los resultados fueron mejor de los que ella misma esperaba.

“Mi visita en un inicio fue para retomar los contactos que hice cuando fui a la premiación de los Grammy Latinos. Me invitaron a varios programas como Sabadazo , de Omar Chaparro, donde hicieron una recreación muy entretenida de mi video Se me fue . Era una loquera y me asombró su alcance porque es uno de los espació más vistos de México y, como lo transmiten en Univisión, también me llegaron correos y tuits de todo Latinoamérica”, expresó la cantante.

En los pasillos de Televisa, contó Hedström, corrió con la suerte de toparse con la presentadora de televisión Yolanda Andrade, quien, luego de una pequeña charla, la invitó al espacio Mojoe , que comparte junto a Montserrat Oliver.

“Allí canté en vivo acompañada de un guitarrista. Fueron muy pura vida conmigo y hablaron muy bien de Costa Rica, que tienen muchos seguidores”, confesó.

Por si fuera poco, culminó su gira como jurado en el espacio juvenil Los 15 que soñé pop . Tamela añadió que la experiencia, además de abrirle puertas, fue una buena ventana para mostrar que en el país hay mucho talento.