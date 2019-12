“El día que ella me visitó en el programa se puso a llorar. No podía creer que habíamos logrado ese sueño que ella había tenido, realmente todo el proceso fue difícil. Jamás se imaginó que desde 2007 hasta este año yo iba a participar en tele. Entré a El Chinamo luego de enviar fotos para el casting. Me seleccionaron y para ensayos estuve viajando tres veces por semana desde Liberia, que es donde vivo. Me venía en bus de 3 a. m. Por estos días de programa me estoy quedando en San José”, contó Kessell, quien estudia derecho en la Universidad de Costa Rica y enseñanza del inglés en la Latina.