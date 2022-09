Silvia Baltodano, la jueza de ‘Dancing’ que por años anheló ser una de las estrellas del programa

Hace tres años, cuando Silvia Baltodano veía Dancing with the Stars por televisión, se preguntaba si algún día iba a poder estar en la pista de baile del programa de Teletica como una de las 10 estrellas participantes.

Ella sabía que era difícil, pues si bien para el 2019 ya tenía una amplia trayectoria como actriz y bailarina en el teatro musical, no era precisamente una figura mediática y con tanta exposición masiva como para ser considerada por la producción para ese programa.

Sin embargo, este 2022 la vida le tenía preparada una sorpresa que no solo cumpliría el sueño, sino que superaría sus expectativas: convertirse en jueza de Dancing with the Stars.

Silvia Baltodano es una reconocida cantante y bailarina en el teatro musical costarricense. (Lilly Arce)

“Nunca me imaginé como jueza. Digo, ser jueza es como otro nivel y yo jamás me imaginé que me iban a invitar como jueza. Es decir, sí, me encantaría bailar y ser invitada como estrella -aunque supongo que tendría que ser más estrella- pero ahora que estoy sentada en la mesa, no creo que me devuelva. Digamos que yo quería un ocho y me dieron un 10. Este es un sueño de mayor magnitud que el que yo tenía”, confiesa Silvia, de 34 años.

La jurado es una figura muy conocida dentro del teatro musical en Costa Rica y ha dado vida a las protagonistas de aclamadas puestas en escena como West Side Story, Chicago y Cabaret. De hecho, en 2015 fundó Luciérnaga Producciones, una productora de teatro musical que ha ido ganando terreno.

Silvia Baltodano, la explosiva figura del teatro musical en Costa Rica

Ella conoce de danza clásica, jazz, interpretación, castings y demás; no obstante, su rostro continúa siendo muy nuevo en la televisión nacional, pero Dancing le ha ayudado a dar a conocer mejor su arte.

“Ha sido una gran plataforma para mí. A los artistas de teatro no nos conocen tanto y la televisión y el cine son plataformas que realmente sirven para darnos a conocer. Sé que como artista interdisciplinaria puedo pasar de las tablas a estar frente a las cámaras y como a todo artista, a mí me encanta tener público, tener cámaras, porque es parte del mundo en el que me manejo”, detalla.

Ganarse un lugar

Silvia asegura que no es una persona que pasa revisando redes sociales y que desconoce qué dicen de ella y sus valoraciones durante el programa, pero asegura que " yo podría entender que tal vez me veo más joven y pueden haber cuestionamientos de mi experiencia para poder estar sentada en esa silla”.

“Me siento muy apoyada por el canal y por mis compañeros. También me siento muy respetada porque son personas que han visto mi trayectoria, el trabajo que he hecho sobre las tablas: saben que he sido productora, que he hecho castings, que me ha tocado evaluar cientos de artistas, que sé lo que es estar en un escenario, lo que es entrenar horas de horas, bailar con ampollas, con dedos quebrados o con lesiones en las rodillas y aun así salir a dar lo mejor. Entonces, es muy gratificante sentir que me he ganado esa silla a la par de David y Alex, a quienes admiro tantísimo y que tienen un bagaje enorme”, afirma.

La jueza de 'Dancing with the Stars', Silvia Baltodano, tiene 34 años. (Lilly Arce)

De hecho, para la bailarina y actriz estar al lado de David Martínez y Alex Costa en el panel de jurado, ha sido una oportunidad de mucho aprendizaje, pues ellos siempre están anuentes a compartir su conocimiento con ella.

Además, detalla que desde el día uno, Martínez la ha apoyado, le ha permitido exponer sus criterios y ha estado dispuesto a responder siempre con caballerosidad a sus preguntas.

“Estoy viviendo un sueño que no quiero que se acabe, pero dicen que el tiempo vuela cuando uno se está divirtiendo y, la verdad, es que me he divertido montones pero también estoy aprendiendo muchísimo de mis compañeros en el panel de jueces; de las estrellas, a quienes admiro montones, porque no es fácil lanzarse hacer lo que están haciendo de manera tan intensa y en tan poco tiempo; y a los bailarines porque ver esa disciplina y ese esfuerzo me inspira todas las noches”, finaliza.