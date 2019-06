“Yo estaba avergonzada y mi madre dijo: ‘Vamos'. No quería hacerlo, pero mi madre me empujó y al final entramos con Bob. De repente, él se dio vuelta y vio mi camiseta. Entonces, dijo: ‘¿Te gustan?’. Y me di cuenta de que quería hablar de Kiss. Creo que yo intenté sonar inteligente, así que dije: “Bueno, creo que pintan sus caras al estilo kabuki”. Él dijo: “Seguro que Okuni nunca escupió sangre sobre el público”. Y yo dije: “¿Okuni?”. Y él respondió “Izumo no Okuni. Ella fue una de las creadoras del teatro kabuki”, concluyó Stone.