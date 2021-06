“Siempre me termina preguntando y yo antes lo hablaba y tal vez afectaba, pero llega un momento en la madurez de uno dice ‘hasta aquí, ya tengo que cerrar este tema y tengo que darle paso nuevos capítulos’. Yo fui imagen de campañas, ayudé en lo que tenía que ayudar, pero creo que el capítulo terminó y tengo que darle paso a cosas buenas, porque uno no se puede quedar en el pobrecito. Y si me preguntan, claro que voy a responder, porque no se puede negar eso, pero ahora trato de no pensar o no estar tocando el tema de una enfermedad que es tan delicada para mí, era como autoflagelarme”, explica.