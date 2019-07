A parte de Jerry Seinfeld, esta actriz supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron al finalizar Seinfeld. Protagonizó la comedia The New Adventures of Old Christine en el año 2006, y que se transmitió en Latinoamérica por Warner Channel. Su trabajo más reciente, Veep, junto al canal HBO, la llevó a ganarse el premio Emmy a mejor actriz de comedia en seis ocasiones, gracias a su interpretación como Selina Meyer, una muy particular vicepresidenta de los Estados Unidos.