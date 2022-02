Rusia-Ucrania: La lamentable ‘predicción’ de ‘Los Simpson’ sobre el conflicto bélico

Esta predicción de Los Simpson no tiene nada de divertida. Una vez más los fans de la serie de televisión encontraron un video en el que la familia amarilla habría predicho lo que sucede actualmente en Europa, con el conflicto bélico que se desarrolla entre Rusia y Ucrania.

Durante las 33 temporadas y más de 30 años al aire, a la serie creada por Matt Groening se le han atribuido curiosas adivinaciones sobre el futuro. Algunas de ellas son algunos resultados del Super Bowl, la lesión de Neymar en el Mundial de Brasil 2014, el ataque a las Torres Gemelas de 2001 y la votación presidencial de Estados Unidos del 2008, en la que Barack Obama se impuso a John McCain. También figuran en esa lista la elección de Donald Trump como presidente norteamericano y la pandemia del nuevo coronavirus. Recientemente, además, se encontró que Los Simpson habrían predicho la crisis entre Rusia y Ucrania.

Los Simpson Esta imagen corresponde al episodio en el cual 'Los Simpson' 'predijeron' los ataques de Rusia a Ucrania. (Captura de pantalla)

De acuerdo con medios internacionales como The New York Post y The Hollywood Reporter, en el episodio titulado Simpson Tide -que fue estrenado en 1998-, Homero dispara accidentalmente al capitán de un submarino por medio de un torpedo, este suceso lleva a que la Unión Soviética (recién resucitada) despliegue tropas y tanques en las calles, según explico el Post.

Por la desatinada acción de Homero se desatan ataques con tanques acorazados al lado del Kremlin. Lenin revive y reaparece el muro de Berlín, informó Infobae.

Sobre estos paralelismos entre el capítulo del programa y la situación actual entre Rusia y Ucrania se manifestó Al Jean, productor ejecutivo de la serie. “Es muy triste decir que esto no fue difícil de predecir”, escribió Jean en su cuenta de Twitter.

“Odio idecirlo, pero nací en 1961, así que viví 30 años de mi vida con el espectro de la Unión Soviética. Entonces, para mí, esto es tristemente más la norma que una predicción. Pesamos que las cosas iban a salir mal”, dijo Jean en una entrevista con The New York Post.

El animador agregó: “La agresión histórica nunca desaparece realmente y tienes que estar muy alerta. En 1998, cuando se emitió el episodio, fue quizás el cenit de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia”.

The Hollywood Reporter publicó que Jean insistió en que la crisis entre Rusia y Ucrania podría ser el tema de un nuevo capítulo, pero sin referencias específicas. “Existe el tipo de predicción en la que hacemos referencia a algo que sucedió, que sucederá nuevamente; esperamos que no suceda, pero lamentablemente sucede”, dijo el productor.