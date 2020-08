“Este remozamiento puede incluir cambio de nombre y de formato. Trataremos los mismos temas. No es que no vamos a dar espacio a estudiantes. Vamos a ofrecer formatos más atractivos. Hace 35 años (en el caso de MxI) era innovador entrevistar bandas y tener a alguien en el estudio, eso ya no es tan atractivo”, añadió.