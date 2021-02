“Voy a estar hablando y comentando algo que no es desconocido y me voy a sentir bien cómoda. Voy a estar sin guiones, voy a hablar desde mi experiencia y aparte me da seguridad sentir que me informo de todo lo que está pasando en el universo del boxeo mundial”, añadió Yokasta, a quien el país pudo conocer más de cerca cuando participó en el concurso Dancing with the Stars.