Siempre son más los datos y la investigación que nos llegan sobre este tema. La gran sorpresa cuando me involucré en este proyecto es que no me di cuenta de cuántos personas dedicaban su vida profesional a esta investigación y una exploración seria de lo que se necesitará para ir a Marte y experimentar los viajes al espacio profundo. Todo tiene que ver con la geología, el agua y los microorganismos. Es impresionante.