Sí, claro que hay influencia. Creo que, al menos de los ídolos masivos latinoamericanos con los que me he topado, Cerati es con el que más tiene que ver con la música que yo hago. Siento que existe una conexión más especial con respecto al sonido y las letras ya que, de alguna forma, las que él escribía hacían que uno sintiera que le hablaba al subconciente. Ellas resultan no tan evidentes, que te transmiten muchísimo y eso también lo tiene mi música. Gustavo era un músico que estaba en todos, por lo que discos como Canción Animal reflejan su constante búsqueda por ser mejor.