“Es un compromiso enorme el poder ser parte de esa nueva generación de actores que está abriendo espacios como este. Es maravilloso saber que tienes compañeras de lucha en este sentido, como Gina Torres de Jane The Virgin o Jennifer Lopez con Shades of Blue. Este movimiento apenas comienza y no parece detenerse”, dijo Jaina Lee Ortiz, protagonista de la serie, en una entrevista con Variety.