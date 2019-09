Por su parte, Clarke se enfrenta a Jodie Comer (Killing Eve), Viola Davis (How To Get Away with Murder), Laura Linney (Ozark), Mandy Moore (This is Us), Sandra Oh (Killing Eve) y Robin Wright (House of Cards). Los especialistas afirman que hay que ponerles atención a las protagonistas de Killing Eve, cuya serie se transmite por Paramount Channel, que podrían imponerse en este ámbito.