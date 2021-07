En el 2009, Cisneros trabajó varios días con una férula en su mano derecha, luego de una operación. ArchivoOperación.

Con mucha energía, acompañada de un bastón y con muchas ideas para implementar... así regresará Pilar Cisneros, codirectora de Telenoticias , mañana a sus labores, luego de una larga incapacidad.

La periodista aseguró que su recuperación, tras la operación en su tobillo el 30 de mayo, resultó dolorosa y más lenta de lo que su doctor y ella misma esperaban.

No obstante, esta mujer de 56 años, aseguró que este periodo de recuperación –el más largo que recuerda lejos de las cámaras en la última década–, le dio la oportunidad de ponerse del lado del televidente, y reconocer que hay muchas noticias de sucesos en las transmisiones, por lo cual tratará de darle un mejor balance a las informaciones.

De estos detalles y más conversó con Viva . A continuación un extracto de la entrevista.

¿Está entusiasmada de regresar a sus labores en Telenoticias ?

Superentusiasmada, yo trabajo desde los 17 años y nunca en mi vida, desde entonces y hasta mis 56 años, he estado tanto tiempo sin trabajar. Creo que una buena parte de la recuperación de algo tan doloroso, como lo que yo he tenido, es volver a trabajar, volver a la rutina; como que uno se distrae en otra cosa, y no solo estar pensando en el dolor o la dificultad para caminar.

Se esperaba que regresara los primeros días de agosto, pero su incapacidad se extendió hasta setiembre, ¿pasó algo inesperado?

A que (la recuperación) fue más lenta de lo que habíamos previsto. En agosto, todavía estaba parcialmente en silla de ruedas y con muletas. ¿Cómo me movía y cómo me desenvolvía para ir a trabajar?

“Evidentemente la evolución de la operación fue mas lenta de lo que había prevista al inicio por el médico, el médico había calculado 60 días, para tener mas o menos una movilidad que me permitiera regresar, pero no fue así”.

¿Resultó un periodo de recuperación físicamente doloroso?

Sí, ha sido muy doloroso desde que pongo el pie en el suelo. Silla de ruedas, muletas, después bastón y ahora estoy entre bastón y no bastón, pero se me hincha demasiado (el tobillo).

“Primero por dos meses no me dejaron poner el pie en el suelo por ningún motivo, luego ya era un apoyo parcial, empecé a usar muleta con una férula, me quite la férula y comenzamos con apoyo en el pie y por último estoy con bastón y así tratando de dar pasos sin ayuda”.

¿El bastón seguirá siendo su compañero en su regreso?

Sí, no aguanto mucho rato caminando sola, voy a ir con bastón.

¿Cómo evolucionó la recuperación de su cirugía en el tobillo?

Bien, yo diría que bien, la evolución ha sido buena pero lenta (...). Las operaciones de hueso son las peores, porque el pie tiene que aguantar todo el peso del cuerpo y el mío no es cualquier peso, como usted verá. Como tengo sobrepeso peor todavía”.

La operación en su tobillo fue el 30 de mayo. Son más de tres meses ausente. ¿Es el periodo más extenso que ha vivido fuera de la televisión en la última década?

Sí claro, sin ninguna duda. En los últimos 12 años no he estado fuera de cámaras más de cuatro semanas; digamos que pude tomar un mes de vacaciones para irme a algún lado. Pero tres meses y medio ¡jamás! en los últimos 12 años desde que volví con Ignacio (Santos) a Canal 7.

Además de recuperarse de la operación y leer, ¿este periodo le sirvió para otros propósitos, como la reflexión?

Por ejemplo, para la vida en familia, estar con Edgar (Espinoza, su esposo), que hemos tenido largos periodos para conversar. La otra cosa es ver desde fuera el periodismo televisivo, lo que me ha parecido muy útil.

“Uno en la rutina del día a día no puede abstraerse de la noticia, está ahí en el proceso de la producción de la noticia, pero me ha sido muy útil poder verlo como espectador por tres meses y medio”.

Al estar en los zapatos del televidente promedio, ¿pudo evaluar el trabajo de Telenoticias ?

Sí claro, uno se pone en la enagua del televidente promedio, y uno ve, por ejemplo, mucho énfasis en sucesos, que es una queja constante que recibimos de televidentes. Entonces ahí hay un punto de reflexión uno dice: ‘en parte es cierto’, pero también es cierto que el país se está volviendo mucho más violento y que de una u otra manera hay que registrar eso.

“Pero yo, definitivamente, creo que deberíamos darle más tiempo a otro tipo de noticias, más interpretativas, noticias de cosas bonitas que pasan en el país; los éxitos de gente joven, de exportadores, de industriales, de gente común y corriente, sí creo que hay que hacer más énfasis en las cosas positivas que tiene el país, que son muchas”.

¿Esas ideas llegarán a concretarse o se quedarán en el papel?

Sí, totalmente, hace poquito hice un viaje a Perú y, antes de irme, tuve una reunión con la gente de Producción, con Ignacio (Santos) y se vieron una serie de cambios, que se quieren ir introduciendo paulatinamente en Telenoticias .

En otra entrevista mencionó que sacaría provecho para ver noticiarios de otros países y tomar algunas ideas, ¿encontró alguna que piense ejecutar en Telenoticias?

Creo que sí, por ejemplo hacer las noticias más interactivas, veo que en otros países esta más avanzado, dejar que el público sea parte de la temática diaria, las opiniones son muy importantes, que la gente opine o vote sobre un tema nacional, aunque esto si lo hacemos nosotros desde hace muchos años.

“En cuanto a las revistas noticiosas hay innovaciones que me parecen a mi importantes, básicamente la interacción entre la gente y la noticia es inmediata, diaria y muy importante”.

Además de ver noticiarios de otros países, ¿tuvo oportunidad de ver a la competencia local?

Si, he visto todos, he visto Repretel, he visto el 42, el 11, todos los canales locales.

“Lo que pasa es que los estilos son diferentes, nosotros le apostamos más o queremos apostarle más a un periodismo que consigne el día a día, pero también un periodismo más profundo, interpretativo, de reportajes, denuncias sustentadas, no solo contentarse con el día a día.

¿Cuándo podrá ver el televidente los primeros cambios?

¡Déjeme llegar!, yo llego el lunes a trabajar y quiero ver cuánto han avanzado. Cualquier cambio en un noticiero implica cambios en gráficos, en el enfoque de las informaciones, música, en presentaciones. Son muchos departamentos que están trabajando, yo calculo que tal vez para octubre o noviembre.

¿Esos cambios que planea aplicar responderán a la audiencia que pide noticiarios de mayor calidad?

No tengo ninguna duda, porque si nosotros vamos a responder un poco más a las inquietudes y exigencias del público que nos ve, no tengo ninguna duda que mantendremos el público fiel que siempre hemos tenido y nos mantiene en primer lugar, más tal vez algún público que se fue disgustado o que ya no le interesó, podría volver a reencontrar en Telenoticias los temas que siempre quiso ver.

En el último año tuvo una operación en la mano derecha (del túnel carpiano), una caída en el canal, un choque en su carro, luego la operación en el tobillo, ¿Son puras coincidencias o será la vida enviándole alguna señal?

Pues no, creo que puede ser coincidencia y puede ser la edad, ya no soy la misma Pilar de hace 25 años, ya tengo 56 años, voy para 57, me estoy acercando a los 60, y uno comienza a manifestar ciertos síntomas de vejez o de deterioro, como usted le quiera decir, pero yo creo que es pura coincidencia.

“Sinceramente he tenido una salud envidiable toda mi vida y estoy muy agradecida por eso, pero no sé, últimamente se vinieron como varias coincidencias, pero no lo atribuyo a nada en especial y espero ahora que regrese reincorporarme con toda la fuerza e ilusión de volver a hacer un trabajo que me encanta”.

Estar en silla de ruedas, usar muletas, acercarse al mundo de los discapacitados, ¿Esta experiencia hará que incremente su interés, como codirectora de Telenoticias, en apoyar a esta población?

Absolutamente, estoy muy impresionada, le había comentado a Edgar (Espinoza, su esposo) que uno de los primeros reportajes que quiero poner a hacer a un periodista es cómo se viola la ley 7600.

“Es una cosa espantosa, me encontré de todo, el abuso de la gente en utilizar los parqueos que están específicamente marcados para gente con discapacidad, rampas que no permiten el paso de una silla de ruedas, son tan estrechas que no se pueden pasar por ahí, rampas totalmente diseñadas de manera que usted no puede ni subir ni bajar porque son tan empinadas, gente totalmente indiferente a que uno no puede movilizarse.

“Eso si me ha servido montones para sentir una empatía total y una determinación a que nosotros como país tengamos que hacer algo, para que la gente con discapacidad tenga el lugar que se merece, porque no es que uno escoge estar así, es que si uno no tiene movilidad, ¡no tiene movilidad!

“Una de las cosas que me he prometido es eso, si veo a una persona que se está parqueando (y no lo necesita) en un lugar así, es decirle ‘señor tenga consideración’.

“Me ha permitido (la incapacidad) comparar un país como Perú, las aceras tienen rampas bien hechas, la gente respeta, le da a uno paso, si Perú lo pudo hacer, por que no lo va a poder hacer Costa Rica.

“Ni para que decirle Estados Unidos, donde me fui a hacer otro viaje, y ahí es impresionante el respeto que tienen por la gente discapacitada”.

La Presidenta de la República, muchos televidentes que envían comentarios a La Nación, y varios colegas la mencionan como una periodista con carácter y una mujer firme, ¿le genera alguna presión personal o profesional esas lecturas que hacen de usted?

No, porque yo soy como soy, así como me ven frente a las cámaras, así es como soy en la vida privada, los periodistas que trabajan conmigo han aprendido que si me piden una opinión, yo doy mi opinión, equivocada o no, ¡pero la doy!, no soy una persona suave o diplomática para decir las cosas, las digo como las digo y las trato de sustentar.

En 1997 aseguró que regresaba a la televisión por ‘Necia’, simplemente. Con el paso de los años, las experiencias, los éxitos, los fracasos ¿Sigue considerándose una mujer que actúa o toma decisiones por ‘necia’?

Sí, ¡pero es que a mí me encanta mi trabajo!, que maravilla que a uno le paguen por hacer lo que a uno le gusta, realmente me gusta y me gusta la comunicación con la gente, me gusta el reto de la televisión, de mantener un programa en primer lugar; es fácil llegar al primer lugar, pero no es fácil mantenerlo, el trabajar con Ignacio (Santos) que nos complementamos en un montón de cosas, yo realmente siento pasión por lo que hago, me encanta trabajar con los periodistas, y me encanta hacer periodismo que a veces cambia vida, que señala gente corrupta, eso me parece que es una cosa muy estimulante.

¿Podríamos pensar que a partir del lunes los costarricenses verán a una Pilar Cisneros renovada y en lucha por un mejor noticiario?

Sí, cien por ciento, realmente llego con muchas gana de hacer cosas diferentes, de volver a hacer las entrevistas, debates, porque a mi me gusta mucho eso, y realmente siento que si, que la gente tiene razón en parte cuando pide que señalemos la parte oscura, negativa y de sucesos, porque tampoco lo podemos ignorar, me parece que uno no es buen periodista si uno ignora que el país se está poniendo más violento, los sucesos aumentan día a día, eso no lo podemos ignorar, pero también podemos buscar la parte positiva del país, las cosas magnificas que pasan, todo en la vida tiene lado malo y lado bueno y creo que tal vez hemos fallado un poco en ignorar el lado bueno y darle prioridad al lado malo, hay que reconocer los errores como son.

Finalmente, ¿piensa en el retiro como algo cercano?

No todavía, se lo digo sinceramente, yo me siento con mucha energía.

“La gente que trabaja conmigo dicen ‘¿usted cómo hace para tener esa energía?’, bueno la tengo y todavía siento que tengo mucho que dar. No descarto la posibilidad, de aquí a unos años, tal vez no estar en el día a día.

“A mí me encantaría hacer un programa mio, de investigación periodística, entrevistas, debate, esa es una posibilidad que ya yo la he contemplado.

“Es que viera lo duro que es hacer las ediciones, cuatro ediciones por día, que prácticamente comienza de cero, usted termina la edición del mediodía y a la 1:30 p. m., prácticamente comienza de cero para la edición de las 7 p. m., es un trabajo muy intenso, muy rápido, muy absorbente, entonces la posibilidad está, habrá que ver cuánto más aguanto y que otra cosa pueda hacer, pero, mientras tenga fuerzas y ánimo ¡lo voy a hacer!”