Periodista Patricia Janiot se despide de CNN en Español

La periodista colombiana Patricia Janiot anunció su salida de la cadena de televisión CNN en Español tras más de 25 años de trabajar para la empresa.

Archivo La periodista Patricia Janiot visitó Costa Rica en el 2011 para entrevistar a Laura Chinchilla.

Así lo anunció en directo la comunicadora. "Por casi 26 años CNN ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la gran familia de CNN me ha aportado a lo largo de más de 25 años", dijo Janiot en un video antes de presentar las noticias.

Aquí puede ver el mensaje tal como fue transmitido en CNN este lunes. La periodista dijo que estará en la cadena hasta el 17 de noviembre.

Un día de muchos sentimientos encontrados tras anuciarles que estaré con @CNNEE hasta el 17 de noviembre. — Patricia Janiot (@patriciajaniot) November 7, 2017

La decisión la tomó para enfrentar nuevos desafíos profesionales, aunque no contó cuáles son sus planes en un futuro cercano.

Janiot se destacó por dirigir el programa Panorama Mundial, así como sus amplias coberturas políticas y sociales de la población latinoamericana en Estados Unidos.

En el año 2011 la periodista vino a Costa Rica para realizarle una entrevista a la presidenta Laura Chinchilla para un especial que realizó la cadena.

[ Patricia Janiot se entrevistará en el país con Laura Chinchilla ]