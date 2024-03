Paul Ulloa sobre su nuevo trabajo en canal 42: ‘Pasé de un momento de luto a establecerme un reto’

El conocido presentador y periodista Paul Ulloa empezará un reto que considera ideal a sus 49 años. Este 1.° de abril iniciará su rol como director de Extra Noticias, noticiero de canal 42.

El comunicador asumirá el desafío solo días después de renunciar a Repretel, televisora que el 1.° de marzo anunció el cierre de NC Once, noticiero en el que Paul estaba al frente. Semanas después de esto, Ulloa consideró que su ciclo de 24 años y siete meses había terminado en la televisora de la Uruca.

A sus 49 años, Paul Ulloa asumirá un nuevo reto profesional con la dirección de 'Extra Noticias'. Su trabajo empieza el 1.° de abril, un mes exacto después del cierre de 'NC Once'. Foto: Paul Ulloa para LN

En las últimas semanas, Paul Ulloa recibió algunas ofertas laborales y terminó decidiéndose por la que le hicieron de parte de Grupo Extra.

Ahora mismo, Ulloa está afinando los detalles previos a su nueva oportunidad laboral, una a la que llega con una misión clara. En una conversación con La Nación, Paul Ulloa habló de sus sentimientos y de todo lo que viene a partir del 1.° de abril para él y para Extra Noticias, un noticiero que será remozado.

“A mis 49 años me siento con la energía suficiente para hacerlo”, comentó.

-Luego del cierre de NC Once, usted fue uno de los profesionales que la empresa reubicó. ¿Qué lo motivó a cerrar el ciclo de 24 años en Repretel? ¿Esta propuesta influyó?

Sí. Esta y al menos otra propuesta llegaron a mí después del cierre de NC Once. A raíz de eso y en conjunto con la familia estuvimos viendo no solo las propuestas, sino también la posibilidad de darle un giro a lo que yo venía haciendo por 24 años y siete meses en Repretel. Ya viendo la propuesta y lo que está presentando el Grupo Extra, tomé la decisión de renunciar a Repretel.

Es una renuncia que también puede decirse que duele, es dejar a compañeros y un equipo de trabajo muy dedicado y muy bueno. También estuvo la idea de cambiar de aire y enfrentar un nuevo reto en Grupo Extra.

-Usted cuenta con experiencia en la dirección de NC Once y Noticias Monumental y de más de dos décadas en el periodismo. ¿Cuál será su principal misión con Extra Noticias, qué quiere lograr con este noticiero?

Una de las cosas que más ha costado en los noticieros, creo yo, es que la gente vea que el noticiero realmente refleja lo que quieren entender y ver en las noticias. Creo en un noticiero que sea de servicio. Que sea como un servicio al cliente, porque los noticieros han dejado de ser de servicio al cliente. Mucha gente desvirtúa el hecho de que (las personas) te lleguen a buscar y contar sus problemas.

“La posibilidad de atender las necesidades de las personas es enorme. Si falta agua, ¿por qué falta? Hay que explicarlo. Mis dos puntos importantes son que la gente se vea identificada en Extra Noticias con lo que quiere ver y está pasando, y que se sienta cercana.

-¿Qué aportará Paul Ulloa a Extra Noticias?

Hay un punto importante. Hay experiencia y, gracias a Dios, puedo decir que también la credibilidad de haber estado en un medio balanceado y equilibrado. En todo momento buscamos la noticia pura y dura y eso hace que podamos aportar.

“No hablo solo de mí, sino de todo el equipo: Karina Garay (su excompañera de NC Once y ahora jefa de información de Extra Noticias), Ana Lucía Zamora que ya es aparte del grupo y los otros muchachos. Todos vamos a aportar credibilidad y servicio a la gente. Eso es importante: la credibilidad es básica. Por más de 20 años no me he involucrado en cosas negativas para decir que mi credibilidad está en juego”.

-Karina Garay, nueva jefa de información de Extra Noticias, nos contó que este noticiero se remozará. ¿Cuáles serán los principales cambios de fondo y forma que podrá notar la audiencia?

Vamos poquito a poco. Si se quieren hacer las cosas bien hay que ir identificando las situaciones en donde hace falta mayor reforzamiento y donde se necesita dejar más libre la chancha para que la gente pueda trabajar tranquila.

“El proceso de remozamiento irá paulatinamente conforme vaya marcando la Corporación Extra, poco a poco se van a ir viendo cambios importantes. El próximo lunes salimos bajo el nombre de Extra Noticias, un nombre importante que ya estaba posicionado, vamos a hacer algunos cambios que irán poco a poco evolucionando a cambio de imagen en unos meses”.

Paul Ulloa trabajó en Grupo Repretel por 24 años y 7 meses. Estuvo en 'Noticias Repretel', donde fue periodista, presentador y coordinador. Además, el comunicador fue director de 'NC Once' y 'Noticias Monumental'. Foto: Grupo Repretel

-¿A dónde quiere llevar Paul Ulloa Extra Noticias?

Yo quiero llegar a lo que hacen los noticieros. Más que a competir, quiero llegar al corazón de la gente. Que lo identifiquen como el noticiero del pueblo. Que nos vean no una vez, sino muchas veces, y que vean que estamos del lado de la gente. Que podemos ayudarles a solucionar problemas comunales y que demos la noticia desde un punto de vista donde las personas se puedan identificar. Es uno de los grandes retos.

-En esta nueva etapa contará con dos compañeros de Repretel: Karina Garay como jefa de información y Alberto Cuadra llega como reportero. ¿Qué representa seguir trabajando con personas que conoce desde hace años?

Representa una garantía de que sé cómo trabajan, de que dan el 100% y que siempre van a estar en disposición de hacer cambios necesarios para que la gente vea un producto de calidad al aire. Se trabajará sin crear divisiones que siempre hay de redacciones nuevas o viejas, tendremos puntos de unión por la experiencia que todos tienen.

-Paul, ¿cómo recibe esta oportunidad? ¿Cómo se siente en este momento? Pensaría que ha sido un mes de muchos sentimientos…

Es un mes de muchos sentimientos encontrados. De vivir el luto: siempre dije que NC Once era mi tercer hijo. Tengo mellizos de 20 años, que tienen la misma edad que tenía NC Once. Entonces, pasé del momento de luto a establecerme un reto de sacar adelante un noticiero que tiene una importante marca, al que hay que hacerle muchas mejoras, la más importante es que se sienta cercano con la gente.