Kristen Stewart La actriz Kristen Stewart estuvo en el festival AFI, el sábado en Estados Unidos, para promocionar su última película: On the Road. AP.Gala. (Jordan Strauss)

Los Ángeles. EFE. Los actores protagonistas de Twilight, Robert Pattinson y Kristen Stewart, están felices porque la saga Crepúsculo llega a su fin en la pantalla grande.

Así lo dijeron los propios actores a EFE, mientras promocionaban, la semana pasada, en Estados Unidos, la última película de vampiros, Amanecer. Parte II .

Según la agencia, un periodista británico le preguntó a Pattinson: “¿Estás contento de que (la saga) se haya terminado?”. A esto, el actor le contestó: “De alguna forma”.

Él, quien interpreta al vampiro Edward en la película, añadió que las cinco películas “me atraparon y eso hizo que me asustara cambiar. Eso es lo peor que le puede ocurrir a cualquier artista. Por eso, me pone feliz ver que se terminó”.

Por su parte, Stewart respondió: “Estoy muy contenta de que la historia ya esté contada”.

“Estoy muy emocionada por el hecho de que esté fuera y ya no esté sobre nosotros, pero no quiero sonar como que ya he terminado con esta experiencia. No creo que se vaya a ninguna parte. Es triste, es extraño, pero es lo normal, las cosas tienen que seguir adelante”, aclaró la joven actriz, de 22 años, quien interpretó a Bella en la saga.

La quinta y última película de la saga llega a las salas de cine de Estados Unidos el 16 de noviembre.

En el corazón. Stewart contó que, como recuerdo de los rodajes, se llevó los anillos que usó su personaje. Para ella son “muy importantes”.

Taylor Lautner, quien es el hombre lobo y mejor amigo de Bella en la película, lamentó haberse deshecho de la peluca que usó en las filmaciones. “Ahora serían un buen recuerdo de la saga”, dijo.